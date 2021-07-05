Нідерландська компанія QuantWare оголосила, що начёт продавати квантові процесори на базі кубітів Transmon, які складають основу аналогічних машин Google, IBM і Rigetti.
Дивися повний текст Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 08:29
Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим.
Додано: Сер 21 лип, 2021 08:30
..В 2025 году QuantWare ожидает некую переломную точку, после которой квантовые компьютеры станут более распространенными...и после этого слова про шифрование станут просто словами.. ну а дижитализаторы как раз загонят все государство в смартфон.. там его и того в общем)).
Додано: Сер 21 лип, 2021 09:13
А теперь закрываем бумажную методичку 90-х годов -- и открываем электронные статью про пост-квантовую криптографию
Додано: Сер 21 лип, 2021 09:30
Додано: Сер 21 лип, 2021 17:06
Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи
методичку? в отличие от тебя а пишу не за деньги посты а то что думаю.. сколько за такой пост тебе кинули - 2-3 рубля наверно?
що серьезно от так вот НОЛЬ? квантовый компьютер Google и IBM с кучей кубитов это я так понимаю тоже ноли?
Я понимаю что такие профессинальные тролли как _hunter пишут бред за деньги.. но вы вроде на него не похожи. National Quantum Initiative в США и миллионы долларов тоже ноль.. ну дураки что взять деньги на ветер).. Во всем мире ноль)) жаль только что они как то ваше мнение не заметили.. )) и продолжают в квантовые вычисление вливать миллиарды.. попроситесь к ним консультантом раскроете им глаза, правду расскажете что они не тем занимаются, на путь истинные наставите)).
Додано: Сер 21 лип, 2021 17:09
Додано: Сер 21 лип, 2021 17:18
Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи
оперативно ответил.. видно что оплата не почасовая а за количество знаков..
закономерность знаешь - чем меньше советуешь кому то что то делать, тем меньше тебя посылают куда то).
Тебе то все равно.. за пост пару рубликов на счет опять капнули...
Додано: Сер 21 лип, 2021 17:27
Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи
Спочатку екологічно чиста і дешева термоядена енергетика, а потім, відразу, робочий квантовий компьютер, який лускає, як горішки, шифрувальні алгоритми. Нам без черги не треба.
Додано: Сер 21 лип, 2021 17:46
Мабуть будуть квантовані крипто-алгоритми, інакше буде повна вакханалія і анархія
Додано: Сер 21 лип, 2021 19:06
Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи
Она не чистая и не дешевая...та реакция на основе дейтерия, что запускается в ИТЭР тот же бланкет реактора делает настолько радиоактивным , что отходы АЭС это так ни-о-чем...стоимость же Термоядерного киловатта по очень приблизительным оценкам если его строить на основе ИТЭР "проект ДЕМО" от 20+ гр и выше.. термояд будет в теории и лаборатории.. экономически он не выгоден.. да же СЭС + система накопления выгоднее чем термоядерный реактор в раза и на столько же проще и безопаснее.
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