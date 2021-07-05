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Квантовий процесор вперше
почнуть продавати всім бажаючим

Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 08:29

Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим

Пропонуємо до обговорення:
Нідерландська компанія QuantWare оголосила, що начёт продавати квантові процесори на базі кубітів Transmon, які складають основу аналогічних машин Google, IBM і Rigetti.

Дивися повний текст Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 08:30

..В 2025 году QuantWare ожидает некую переломную точку, после которой квантовые компьютеры станут более распространенными...и после этого слова про шифрование станут просто словами.. ну а дижитализаторы как раз загонят все государство в смартфон.. там его и того в общем)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:13

  Джон написав:..В 2025 году QuantWare ожидает некую переломную точку, после которой квантовые компьютеры станут более распространенными...и после этого слова про шифрование станут просто словами.. ну а дижитализаторы как раз загонят все государство в смартфон.. там его и того в общем)).

А теперь закрываем бумажную методичку 90-х годов -- и открываем электронные статью про пост-квантовую криптографию :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:30

  Джон написав:...и после этого слова про шифрование станут просто словами..

Вірите в казки?
Квантовий комп'ютер був створений ще в 1980 році. За 40 років досягнень 0! Одні казки - скоро все буде :D :D .
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:06

Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи

  _hunter написав:А теперь закрываем бумажную методичку 90-х годов
методичку? в отличие от тебя а пишу не за деньги посты а то что думаю.. сколько за такой пост тебе кинули - 2-3 рубля наверно?
  andrijk777 написав:Квантовий комп'ютер був створений ще в 1980 році. За 40 років досягнень 0!
що серьезно от так вот НОЛЬ? квантовый компьютер Google и IBM с кучей кубитов это я так понимаю тоже ноли?
Я понимаю что такие профессинальные тролли как _hunter пишут бред за деньги.. но вы вроде на него не похожи. National Quantum Initiative в США и миллионы долларов тоже ноль.. ну дураки что взять деньги на ветер).. Во всем мире ноль)) жаль только что они как то ваше мнение не заметили.. )) и продолжают в квантовые вычисление вливать миллиарды.. попроситесь к ним консультантом раскроете им глаза, правду расскажете что они не тем занимаются, на путь истинные наставите)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:09

  Джон написав:
  _hunter написав:А теперь закрываем бумажную методичку 90-х годов
методичку? в отличие от тебя а пишу не за деньги посты а то что думаю..

Так это нужно чтобы у тебя было чем думать :lol:
Про пост-квантовую криптографию советую таки почитать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:18

Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи

  _hunter написав:Так это нужно чтобы у тебя было чем думать
оперативно ответил.. видно что оплата не почасовая а за количество знаков..
  _hunter написав:советую таки
закономерность знаешь - чем меньше советуешь кому то что то делать, тем меньше тебя посылают куда то).
Тебе то все равно.. за пост пару рубликов на счет опять капнули...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:27

Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи

  Джон написав:Во всем мире ноль)) жаль только что они как то ваше мнение не заметили.. )) и продолжают в квантовые вычисление вливать миллиарды.. попроситесь к ним консультантом раскроете им глаза, правду расскажете что они не тем занимаются, на путь истинные наставите)).

Спочатку екологічно чиста і дешева термоядена енергетика, а потім, відразу, робочий квантовий компьютер, який лускає, як горішки, шифрувальні алгоритми. Нам без черги не треба. :)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:46

Мабуть будуть квантовані крипто-алгоритми, інакше буде повна вакханалія і анархія
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:06

Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи

  lapay написав:Спочатку екологічно чиста і дешева термоядена енергетика
Она не чистая и не дешевая...та реакция на основе дейтерия, что запускается в ИТЭР тот же бланкет реактора делает настолько радиоактивным , что отходы АЭС это так ни-о-чем...стоимость же Термоядерного киловатта по очень приблизительным оценкам если его строить на основе ИТЭР "проект ДЕМО" от 20+ гр и выше.. термояд будет в теории и лаборатории.. экономически он не выгоден.. да же СЭС + система накопления выгоднее чем термоядерный реактор в раза и на столько же проще и безопаснее.
Джон
 
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