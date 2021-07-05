Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим

Додано: Сер 21 лип, 2021 17:06

_hunter написав: А теперь закрываем бумажную методичку 90-х годов А теперь закрываем бумажную методичку 90-х годов

andrijk777 написав: Квантовий комп'ютер був створений ще в 1980 році. За 40 років досягнень 0! Квантовий комп'ютер був створений ще в 1980 році. За 40 років досягнень 0!

методичку? в отличие от тебя а пишу не за деньги посты а то что думаю.. сколько за такой пост тебе кинули - 2-3 рубля наверно?що серьезно от так вот НОЛЬ? квантовый компьютер Google и IBM с кучей кубитов это я так понимаю тоже ноли?Я понимаю что такие профессинальные тролли как _hunter пишут бред за деньги.. но вы вроде на него не похожи. National Quantum Initiative в США и миллионы долларов тоже ноль.. ну дураки что взять деньги на ветер).. Во всем мире ноль)) жаль только что они как то ваше мнение не заметили.. )) и продолжают в квантовые вычисление вливать миллиарды.. попроситесь к ним консультантом раскроете им глаза, правду расскажете что они не тем занимаются, на путь истинные наставите)).