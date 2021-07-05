RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Квантовий процесор вперше
почнуть продавати всім бажаючим

Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:22

Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи

  Джон написав:Термоядерного киловатта по очень приблизительным оценкам если его строить на основе ИТЭР "проект ДЕМО" от 20+ гр и выше.. термояд будет в теории и лаборатории.. экономически он не выгоден

Але мільярди виділялись і будуть виділятись, розпіл державних мільярдів не є гарантією працездатного і економічно успішного результата. Так само і з КК. Немає і навряд чи буде такий результат.
lapay
 
Повідомлень: 12229
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1178 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:36

  Джон написав:
  andrijk777 написав:Квантовий комп'ютер був створений ще в 1980 році. За 40 років досягнень 0!
що серьезно от так вот НОЛЬ? квантовый компьютер Google и IBM с кучей кубитов это я так понимаю тоже ноли?
Я понимаю что такие профессинальные тролли как _hunter пишут бред за деньги.. но вы вроде на него не похожи. National Quantum Initiative в США и миллионы долларов тоже ноль.. ну дураки что взять деньги на ветер).. Во всем мире ноль)) жаль только что они как то ваше мнение не заметили.. )) и продолжают в квантовые вычисление вливать миллиарды.. попроситесь к ним консультантом раскроете им глаза, правду расскажете что они не тем занимаются, на путь истинные наставите)).

Так, так повний НУЛЬ.
Вони не дураки - я такого не казав.
Вливання грошей це не досягнення. Смішно таке слухати.
Навіть більше, якщо квантовий комп'ютер зможе круто шифрувати/дешифрувати - це також слабеньке досягнення, тому що безпосередньої користі людству це не несе.
І на кінець - якщо технологія не проявила себе (не дала користі) за 40 років, то скоріш за все на 99% вона себе і не проявить. Хоча 1% залишається.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 11.11.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Joоke і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії
R2 » Суб 17 лип, 2021 14:30
5 443
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лип, 2021 14:28
vitaliy_berdinskikh
Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —...
R2 » П'ят 16 лип, 2021 14:31
7 566
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лип, 2021 12:24
vitaliy_berdinskikh
У США 650 банків почнуть пропонувати своїм клієнтам...
R2 » Пон 05 лип, 2021 05:56
1 179
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 05:56
yurii_kruhlov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.