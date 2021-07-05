Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим

Але мільярди виділялись і будуть виділятись, розпіл державних мільярдів не є гарантією працездатного і економічно успішного результата. Так само і з КК. Немає і навряд чи буде такий результат.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 19:22
Re: Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючи
Але мільярди виділялись і будуть виділятись, розпіл державних мільярдів не є гарантією працездатного і економічно успішного результата. Так само і з КК. Немає і навряд чи буде такий результат.
Додано: Сер 21 лип, 2021 23:36
Так, так повний НУЛЬ.
Вони не дураки - я такого не казав.
Вливання грошей це не досягнення. Смішно таке слухати.
Навіть більше, якщо квантовий комп'ютер зможе круто шифрувати/дешифрувати - це також слабеньке досягнення, тому що безпосередньої користі людству це не несе.
І на кінець - якщо технологія не проявила себе (не дала користі) за 40 років, то скоріш за все на 99% вона себе і не проявить. Хоча 1% залишається.
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