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Київ прискорить процес
встановлення габаритних воріт на...

Київ прискорить процес встановлення габаритних воріт на...
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 08:37

Київ прискорить процес встановлення габаритних воріт на...

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада планує встановити на в'їздах до Києва спеціальні габаритні ворота, які перевіряють габарити транспортних засобів.

Дивися повний текст Київ прискорить процес встановлення габаритних воріт на в'їздах до Києва.
R2
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Вместо габаритных лучше б весовые поставили
vvsmall
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:46

Re: Київ прискорить процес встановлення габаритних воріт на.

Хтось чув про проблеми в Києві з негабаритними грузами?
І скільки такі ворота будуть коштувати?
Скільки я бачив негабаритний груз то там завжди йшов супровід або поліції або іншого спецтранспорту.
Черговий попил.
unicdima
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