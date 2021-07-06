Столична влада планує встановити на в'їздах до Києва спеціальні габаритні ворота, які перевіряють габарити транспортних засобів.
Дивися повний текст Київ прискорить процес встановлення габаритних воріт на в'їздах до Києва.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 08:37
Київ прискорить процес встановлення габаритних воріт на...
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Дивися повний текст Київ прискорить процес встановлення габаритних воріт на в'їздах до Києва.
Додано: Сер 21 лип, 2021 09:46
Re: Київ прискорить процес встановлення габаритних воріт на.
Хтось чув про проблеми в Києві з негабаритними грузами?
І скільки такі ворота будуть коштувати?
Скільки я бачив негабаритний груз то там завжди йшов супровід або поліції або іншого спецтранспорту.
Черговий попил.
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