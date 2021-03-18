Фразу «хочу виїхати» повинні замінити на «хочу...

Додано: Сер 21 лип, 2021 21:43

Dear_Sir написав: SMOKE написав: Создавайте.

Наведите порядок на дорогах, создайте действующую полицию и честные суды, разберитесь с экологией, завлекайте инвесторов. А главное - измените сознание большинства населения, привыкшего к анархии за последние десятилетия. Тогда мы, выехавшие, возможно задумаемся о возвращении. Но если оценивать реалистично, то не при нашей жизни все это случится.

Из общения с офисными работниками, айтишниками, предпринимателями в Польше - в основном люди убегают от хаоса и беззакония, а деньги уже вторичны. Создавайте.Наведите порядок на дорогах, создайте действующую полицию и честные суды, разберитесь с экологией, завлекайте инвесторов. А главное - измените сознание большинства населения, привыкшего к анархии за последние десятилетия. Тогда мы, выехавшие, возможно задумаемся о возвращении. Но если оценивать реалистично, то не при нашей жизни все это случится.Из общения с офисными работниками, айтишниками, предпринимателями в Польше - в основном люди убегают от хаоса и беззакония, а деньги уже вторичны.

Это они модные вам фразочки задвигают. Причина всегда во главе одна- деньги. У кого тут есть хорошая работа- эмигрантом не станет никогда. Потому что тут ты дома, тут родственники,родители, друзья и прочее, что держит. А когда просто нет работы и не на что жить- вот тогда задумываются об уехать. Есть, конечно, определенный процент уникумов, у которых деньги вторичны. Но он ничтожен. Это они модные вам фразочки задвигают. Причина всегда во главе одна- деньги. У кого тут есть хорошая работа- эмигрантом не станет никогда. Потому что тут ты дома, тут родственники,родители, друзья и прочее, что держит. А когда просто нет работы и не на что жить- вот тогда задумываются об уехать. Есть, конечно, определенный процент уникумов, у которых деньги вторичны. Но он ничтожен.

Ошибаетесь. Поэтому и распространено мнение что метод возвращения эмигрантов это прежде всего деньги. Деньгами вернуть можно низкоквалифицированную раб силу. Это я вам как эмигрант говорю. В Украине был доход $2000 / мес. от проф деятельности в начале 2000х, когда $300 было хорошей зарплатой. Как сыр в масле катался. Катался, катался и укатился т.к. было уже понятно куда страна катится.[/quote]Походе на самовнушение какое-то. Ну куда она катится?! Страна сейчас живёт гораздо лучше, чем в 2000х. И неуклонно уровень жизни только рос и продолжает расти, хоть и медленно. Имея доход тут сейчас- не вижу ни одной причины для эмиграции. Ну совсем ни одной. Ради чего?! Все есть тут+ огромная составляющая в лице родных и близких людей, знакомых мест, ощущения дома и прочего, что нельзя измерить деньгами и чего не будет "там". Тут в другой конец города переехать- волосы дыбом встают- сколько неудобств сразу. Разве что, если холост и без детей- то можно кататься. Каждому свое.