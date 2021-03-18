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Фразу «хочу виїхати» повинні замінити на «хочу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лип, 2021 08:43
Пропонуємо до обговорення:
Ефективне використання трудового потенціалу та повернення з-за кордону трудових мігрантів є питанням національної безпеки та суб'єктності держави.
Дивися повний текст Фразу «хочу виїхати» повинні замінити на «хочу повернутися» - Любченко
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R2
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Додано: Сер 21 лип, 2021 08:43
Зеккоманда підвищує податки для бізнесу та гнобить інвесторів.
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sergiykopyl
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Додано: Сер 21 лип, 2021 10:41
«Ми лідери — лідери в Європі за кількістю працездатного населення, яке працює за кордоном», — констатував урядовий чиновник. Тому завдання держави — якнайшвидше створити умови для того, щоб переважна більшість наших співвітчизників, які свого часу виїхали на заробітки за кордон, повернулися додому.
Создавайте.
Наведите порядок на дорогах, создайте действующую полицию и честные суды, разберитесь с экологией, завлекайте инвесторов. А главное - измените сознание большинства населения, привыкшего к анархии за последние десятилетия. Тогда мы, выехавшие, возможно задумаемся о возвращении. Но если оценивать реалистично, то не при нашей жизни все это случится.
Из общения с офисными работниками, айтишниками, предпринимателями в Польше - в основном люди убегают от хаоса и беззакония, а деньги уже вторичны.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 21 лип, 2021 11:47
Gastarbaiter написав:
«Ми лідери — лідери в Європі за кількістю працездатного населення, яке працює за кордоном», — констатував урядовий чиновник. Тому завдання держави — якнайшвидше створити умови для того, щоб переважна більшість наших співвітчизників, які свого часу виїхали на заробітки за кордон, повернулися додому.
Создавайте.
Наведите порядок на дорогах, создайте действующую полицию и честные суды, разберитесь с экологией, завлекайте инвесторов. А главное - измените сознание большинства населения, привыкшего к анархии за последние десятилетия. Тогда мы, выехавшие, возможно задумаемся о возвращении. Но если оценивать реалистично, то не при нашей жизни все это случится.
Из общения с офисными работниками, айтишниками, предпринимателями в Польше - в основном люди убегают от хаоса и беззакония, а деньги уже вторичны.
Это они модные вам фразочки задвигают. Причина всегда во главе одна- деньги. У кого тут есть хорошая работа- эмигрантом не станет никогда. Потому что тут ты дома, тут родственники,родители, друзья и прочее, что держит. А когда просто нет работы и не на что жить- вот тогда задумываются об уехать. Есть, конечно, определенный процент уникумов, у которых деньги вторичны. Но он ничтожен.
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SMOKE
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:40
SMOKE написав:
Это они модные вам фразочки задвигают. Причина всегда во главе одна- деньги. У кого тут есть хорошая работа- эмигрантом не станет никогда. Потому что тут ты дома, тут родственники,родители, друзья и прочее, что держит. А когда просто нет работы и не на что жить- вот тогда задумываются об уехать. Есть, конечно, определенный процент уникумов, у которых деньги вторичны. Но он ничтожен.
Ну значит у меня окружение уникумов.
Но на самом деле вы ошибаетесь. +20-30% к доходу не являются решающими. Едут люди, у которых и в Киеве все было неплохо: жилье, работа, машины. И да, иногда даже теряют в уровне жизни, если один из супругов не владеет польским/английским и не может сразу найти аналогичную работу. Пересаживаются с большого джипа на 10-летний универсал среднего класса, вместо просторной киевской квартиры берут жилье с комнатами по 10-12 квадратов. Но все равно довольны и назад не хотят.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 21 лип, 2021 15:24
Знакомые пиар-лозунги.Уже проходили.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 21 лип, 2021 16:23
SMOKE написав: Gastarbaiter написав:
«Ми лідери — лідери в Європі за кількістю працездатного населення, яке працює за кордоном», — констатував урядовий чиновник. Тому завдання держави — якнайшвидше створити умови для того, щоб переважна більшість наших співвітчизників, які свого часу виїхали на заробітки за кордон, повернулися додому.
Создавайте.
Наведите порядок на дорогах, создайте действующую полицию и честные суды, разберитесь с экологией, завлекайте инвесторов. А главное - измените сознание большинства населения, привыкшего к анархии за последние десятилетия. Тогда мы, выехавшие, возможно задумаемся о возвращении. Но если оценивать реалистично, то не при нашей жизни все это случится.
Из общения с офисными работниками, айтишниками, предпринимателями в Польше - в основном люди убегают от хаоса и беззакония, а деньги уже вторичны.
Это они модные вам фразочки задвигают. Причина всегда во главе одна- деньги. У кого тут есть хорошая работа- эмигрантом не станет никогда. Потому что тут ты дома, тут родственники,родители, друзья и прочее, что держит. А когда просто нет работы и не на что жить- вот тогда задумываются об уехать. Есть, конечно, определенный процент уникумов, у которых деньги вторичны. Но он ничтожен.
Ошибаетесь. Поэтому и распространено мнение что метод возвращения эмигрантов это прежде всего деньги. Деньгами вернуть можно низкоквалифицированную раб силу. Это я вам как эмигрант говорю. В Украине был доход $2000 / мес. от проф деятельности в начале 2000х, когда $300 было хорошей зарплатой. Как сыр в масле катался. Катался, катался и укатился т.к. было уже понятно куда страна катится.
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Dear_Sir
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Додано: Сер 21 лип, 2021 21:43
Dear_Sir написав: SMOKE написав:
Создавайте.
Наведите порядок на дорогах, создайте действующую полицию и честные суды, разберитесь с экологией, завлекайте инвесторов. А главное - измените сознание большинства населения, привыкшего к анархии за последние десятилетия. Тогда мы, выехавшие, возможно задумаемся о возвращении. Но если оценивать реалистично, то не при нашей жизни все это случится.
Из общения с офисными работниками, айтишниками, предпринимателями в Польше - в основном люди убегают от хаоса и беззакония, а деньги уже вторичны.
Это они модные вам фразочки задвигают. Причина всегда во главе одна- деньги. У кого тут есть хорошая работа- эмигрантом не станет никогда. Потому что тут ты дома, тут родственники,родители, друзья и прочее, что держит. А когда просто нет работы и не на что жить- вот тогда задумываются об уехать. Есть, конечно, определенный процент уникумов, у которых деньги вторичны. Но он ничтожен.
Ошибаетесь. Поэтому и распространено мнение что метод возвращения эмигрантов это прежде всего деньги. Деньгами вернуть можно низкоквалифицированную раб силу. Это я вам как эмигрант говорю. В Украине был доход $2000 / мес. от проф деятельности в начале 2000х, когда $300 было хорошей зарплатой. Как сыр в масле катался. Катался, катался и укатился т.к. было уже понятно куда страна катится.[/quote]
Походе на самовнушение какое-то. Ну куда она катится?! Страна сейчас живёт гораздо лучше, чем в 2000х. И неуклонно уровень жизни только рос и продолжает расти, хоть и медленно. Имея доход тут сейчас- не вижу ни одной причины для эмиграции. Ну совсем ни одной. Ради чего?! Все есть тут+ огромная составляющая в лице родных и близких людей, знакомых мест, ощущения дома и прочего, что нельзя измерить деньгами и чего не будет "там". Тут в другой конец города переехать- волосы дыбом встают- сколько неудобств сразу. Разве что, если холост и без детей- то можно кататься. Каждому свое.
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SMOKE
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Додано: Чет 22 лип, 2021 00:15
Ради безопасности. Ее в Украине нет и при вашей жизни не будет
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Anthony2002
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