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Капіталізація землі буде
зростати на 7-10% на рік, —...

Капіталізація землі буде зростати на 7-10% на рік, —...
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:28

Капіталізація землі буде зростати на 7-10% на рік, —...

Пропонуємо до обговорення:
Капіталізація землі сільгосппризначення буде зростати як мінімум на 7-10% на рік і через 10 років складе сотні мільярдів доларів.

Дивися повний текст Капіталізація землі буде зростати на 7-10% на рік, — Мінагрополітики.
R2
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