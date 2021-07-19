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Майже 1 мільярд субвенції:
в уряді хочуть закупити...

Майже 1 мільярд субвенції: в уряді хочуть закупити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:50

Майже 1 мільярд субвенції: в уряді хочуть закупити...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти цьогоріч планують забезпечити ноутбуками понад 60 тисяч вчителів.

Дивися повний текст Майже 1 мільярд субвенції: в уряді хочуть закупити ноутбуки для 60 тисяч вчителів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:06

о, це моя тема... закупівля ноутбуків у школи.... чудова тема.... коли я організовував постачання, ми привозили за 16 тис. грн. ноутбуки вартістю 18 тис., а коли почалися "відкриті" торги на Прозорро нам завезли за 16.5 тис. ноутбуки вартістю 12 тис. грн. із російськими клавіатурами та подекуди незатертими рекламними роликами, що показувалися на вітринах роздрібних магазинів.... тепер є 20 тис., чудовий "зазор", мабуть можна взяти щось нормальне та заробити 4-5 тис. на кожній одиниці під прапором Прозорро та "економії" державних коштів....

але здебільшого хвилює, що це скоріш за все не є бажання забезпечити вчителів, то є бажання позливати непотріб за бюджетні кошти, який зависає на складах спекулянтів (пробачте, талановитих бізнесменів), що закупили нібито "спеціально для освіти" неліквідні моделі минулих років
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:15

  Tamagoch написав:о, це моя тема... закупівля ноутбуків у школи.... чудова тема.... коли я організовував постачання, ми привозили за 16 тис. грн. ноутбуки вартістю 18 тис., а коли почалися "відкриті" торги на Прозорро нам завезли за 16.5 тис. ноутбуки вартістю 12 тис. грн. із російськими клавіатурами та подекуди незатертими рекламними роликами, що показувалися на вітринах роздрібних магазинів.... тепер є 20 тис., чудовий "зазор", мабуть можна взяти щось нормальне та заробити 4-5 тис. на кожній одиниці під прапором Прозорро та "економії" державних коштів....

але здебільшого хвилює, що це скоріш за все не є бажання забезпечити вчителів, то є бажання позливати непотріб за бюджетні кошти, який зависає на складах спекулянтів (пробачте, талановитих бізнесменів), що закупили нібито "спеціально для освіти" неліквідні моделі минулих років

Помиляєтесь, навпаки, зараз з ноутами під цю програму дефіцит, хоч і чотирьох виробників. Може і на рік розтягнутися.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:30

От этого повысится уровень знаний,который сейчас нулевой?
Очередной распил бюджета.Цена заложена за ноутбук профессионала,зачем он учителю?Государству не куда девать деньги или некому думать?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 16:49

  sena_2008atp написав:От этого повысится уровень знаний,который сейчас нулевой?
Очередной распил бюджета.Цена заложена за ноутбук профессионала,зачем он учителю?Государству не куда девать деньги или некому думать?

Какой ноутбук профессионала, это цена обычного недорогого среднего ноута при оптовой закупке
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:31

  Faceless написав:
  sena_2008atp написав:От этого повысится уровень знаний,который сейчас нулевой?
Очередной распил бюджета.Цена заложена за ноутбук профессионала,зачем он учителю?Государству не куда девать деньги или некому думать?

Какой ноутбук профессионала, это цена обычного недорогого среднего ноута при оптовой закупке

Та да, притом ноутбуки с процессорами выпуска 2017-2019 гг., со "вшитой" памятью, интегрированной видеокартой (https://rozetka.com.ua/notebooks/c80004 ... 65,260355/ - в Розетке, но и у других продавцов примерно то же самое).
Чисто офисный ноут, причем нижнего уровня.
yanyura
 
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