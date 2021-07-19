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НКРЕКП має намір підвищити
граничні ціни на електроенергію

НКРЕКП має намір підвищити граничні ціни на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:37

НКРЕКП має намір підвищити граничні ціни на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
На засіданні 21 липня планують збільшити максимальні граничні ціни на ринку електроенергії.

Дивися повний текст НКРЕКП має намір підвищити граничні ціни на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:37

зеленая МРАЗЬ!!!
kadaad2021
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:20

Власть "профессионалов" способных затыкать бюджетные дыры только одним способом повышением всех тарифов и цен.Может быть потому,что работает только одна извилина,отвечающая только за повышение.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:13

Re: НКРЕКП має намір підвищити граничні ціни на електроенерг

  kadaad2021 написав:зеленая МРАЗЬ!!!
скорее рыжая.. зеленый просто - янелох..

я думаю вполне ясно почему растут тарифы и почему они никакого отношения к рынку не имеют... если у нас сейчас более 10% генерируется из ВИЭ.. а там закупочная цена около 6 грн/кВт..причем по Зеленому тарифу надо или не надо энергию от ВИЭ но всю генерацию надо оплатить.. с наших карманов.. так что скажите "спасибо" иноСраным недоинвесторам и нашим "полезным идиотам" борцунам за декарбонизацию...
Джон
 
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