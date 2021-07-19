На засіданні 21 липня планують збільшити максимальні граничні ціни на ринку електроенергії.
Дивися повний текст НКРЕКП має намір підвищити граничні ціни на електроенергію.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 10:37
НКРЕКП має намір підвищити граничні ціни на електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП має намір підвищити граничні ціни на електроенергію.
Додано: Сер 21 лип, 2021 15:20
Власть "профессионалов" способных затыкать бюджетные дыры только одним способом повышением всех тарифов и цен.Может быть потому,что работает только одна извилина,отвечающая только за повышение.
Додано: Сер 21 лип, 2021 17:13
Re: НКРЕКП має намір підвищити граничні ціни на електроенерг
скорее рыжая.. зеленый просто - янелох..
я думаю вполне ясно почему растут тарифы и почему они никакого отношения к рынку не имеют... если у нас сейчас более 10% генерируется из ВИЭ.. а там закупочная цена около 6 грн/кВт..причем по Зеленому тарифу надо или не надо энергию от ВИЭ но всю генерацию надо оплатить.. с наших карманов.. так что скажите "спасибо" иноСраным недоинвесторам и нашим "полезным идиотам" борцунам за декарбонизацию...
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