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Гаряча вода і опалення: з 1
жовтня в Києві підвищують тарифи

Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 11:14

Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Восени у столиці та багатьох українських містах буде підвищення тарифів на гарячу воду та опалення.

Дивися повний текст Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 11:14

Пока в Киеве тариф не поднимут - у Зеленского был шанс остаться.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 11:17

  zloy_ukr написав:Пока в Киеве тариф не поднимут - у Зеленского был шанс остаться.

Значит надо голосовать за Кличка? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 12:46

53,2 грн/м² * 50 квадратов двушка и имеем = 2660 грн/мес сколько там минимальная пенсия)).. так еще свет вода холодная и гарячая обслуживание дома..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 13:22

  Джон написав:53,2 грн/м² * 50 квадратов двушка и имеем = 2660 грн/мес сколько там минимальная пенсия)).. так еще свет вода холодная и гарячая обслуживание дома..


Про субсидию что-нибудь слышали для тех, у кого минимальная пенсия?
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:05

yevgenmuza, Вы такие умные слышали , что всем у кого депозит от 60000 грн субсидию отменяют! Даже бабушки в пролете!
Во вторых субсидия идет по лимитам на площадь помоему до 36кв.м., на свет до 100 квт, на воду там тоже 2-3 куб.
Мало того, это не реформы, а еальный геноцид, когда цены поднимают, а от ЦО откючиться никто не может, в моем понимании реформа- это когда как в Польше , ГДР, Прибалтике- переоборудовать систему отопления так, чтобы каждый человек смог регулировать и экономить! Согласитесь, по таким тарифам лучше одеть теплые носки и курточку и уже экономить!
Людей скоро доведут до того, что будем все вместе отапливаться гимном коровьечим возле ВРУ!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:13

Петра Пантелеева в топку!
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:50

  Raymond написав:yevgenmuza, Вы такие умные слышали , что всем у кого депозит от 60000 грн субсидию отменяют! Даже бабушки в пролете!
Во вторых субсидия идет по лимитам на площадь помоему до 36кв.м., на свет до 100 квт, на воду там тоже 2-3 куб.
Мало того, это не реформы, а еальный геноцид, когда цены поднимают, а от ЦО откючиться никто не может, в моем понимании реформа- это когда как в Польше , ГДР, Прибалтике- переоборудовать систему отопления так, чтобы каждый человек смог регулировать и экономить! Согласитесь, по таким тарифам лучше одеть теплые носки и курточку и уже экономить!
Людей скоро доведут до того, что будем все вместе отапливаться гимном коровьечим возле ВРУ!

Ну, как бы логично: если бабушка в трешке на Крещатике живет -- может быть стоит сначала "подвинуться" по метражу/району, а уже потом за субсидией идти?..
Уже кучу раз обсуждалось: собирать собрание ОСББ, на нем собирать голоса.
Так давно: вертикальная разводка только в совко-фонде осталась.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:58

  _hunter написав:
  Raymond написав:yevgenmuza, Вы такие умные слышали , что всем у кого депозит от 60000 грн субсидию отменяют! Даже бабушки в пролете!
Во вторых субсидия идет по лимитам на площадь помоему до 36кв.м., на свет до 100 квт, на воду там тоже 2-3 куб.
Мало того, это не реформы, а еальный геноцид, когда цены поднимают, а от ЦО откючиться никто не может, в моем понимании реформа- это когда как в Польше , ГДР, Прибалтике- переоборудовать систему отопления так, чтобы каждый человек смог регулировать и экономить! Согласитесь, по таким тарифам лучше одеть теплые носки и курточку и уже экономить!
Людей скоро доведут до того, что будем все вместе отапливаться гимном коровьечим возле ВРУ!

Ну, как бы логично: если бабушка в трешке на Крещатике живет -- может быть стоит сначала "подвинуться" по метражу/району, а уже потом за субсидией идти?..
Уже кучу раз обсуждалось: собирать собрание ОСББ, на нем собирать голоса.
Так давно: вертикальная разводка только в совко-фонде осталась.



ага, прям вся Украина живет на Крещатике, пане шо Ви мелите? Если у Вас вопросы к тем кто живет на Крещитике и работает, создавайте коммиссию! Там уж не так уж много квартир!

По поводу собрания, собирал я, и что в итоге , нашлось пару дедов и бабушек которые на субсидии, у них нету денег на автономку, во вторых, они даже не хотят автономки, так и сказали, нам выгоднее субсидия!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:01

  Raymond написав:
  _hunter написав:
  Raymond написав:yevgenmuza, Вы такие умные слышали , что всем у кого депозит от 60000 грн субсидию отменяют! Даже бабушки в пролете!
Во вторых субсидия идет по лимитам на площадь помоему до 36кв.м., на свет до 100 квт, на воду там тоже 2-3 куб.
Мало того, это не реформы, а еальный геноцид, когда цены поднимают, а от ЦО откючиться никто не может, в моем понимании реформа- это когда как в Польше , ГДР, Прибалтике- переоборудовать систему отопления так, чтобы каждый человек смог регулировать и экономить! Согласитесь, по таким тарифам лучше одеть теплые носки и курточку и уже экономить!
Людей скоро доведут до того, что будем все вместе отапливаться гимном коровьечим возле ВРУ!

Ну, как бы логично: если бабушка в трешке на Крещатике живет -- может быть стоит сначала "подвинуться" по метражу/району, а уже потом за субсидией идти?..
Уже кучу раз обсуждалось: собирать собрание ОСББ, на нем собирать голоса.
Так давно: вертикальная разводка только в совко-фонде осталась.



ага, прям вся Украина живет на Крещатике, пане шо Ви мелите? Если у Вас вопросы к тем кто живет на Крещитике и работает, создавайте коммиссию! Там уж не так уж много квартир!

Вопросы к тем, кто живет в хоромах больше 36 метров :lol: На Крещатеке они или на Липках -- это уже вопрос вторичный.
_hunter
 
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