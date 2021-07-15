Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують тарифи

Додано: Сер 21 лип, 2021 14:05

yevgenmuza, Вы такие умные слышали , что всем у кого депозит от 60000 грн субсидию отменяют! Даже бабушки в пролете!

Во вторых субсидия идет по лимитам на площадь помоему до 36кв.м., на свет до 100 квт, на воду там тоже 2-3 куб.

Мало того, это не реформы, а еальный геноцид, когда цены поднимают, а от ЦО откючиться никто не может, в моем понимании реформа- это когда как в Польше , ГДР, Прибалтике- переоборудовать систему отопления так, чтобы каждый человек смог регулировать и экономить! Согласитесь, по таким тарифам лучше одеть теплые носки и курточку и уже экономить!

Людей скоро доведут до того, что будем все вместе отапливаться гимном коровьечим возле ВРУ!