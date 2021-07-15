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Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лип, 2021 11:14
Пропонуємо до обговорення:
Восени у столиці та багатьох українських містах буде підвищення тарифів на гарячу воду та опалення.
Дивися повний текст Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують тарифи
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R2
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Додано: Сер 21 лип, 2021 11:14
Пока в Киеве тариф не поднимут - у Зеленского был шанс остаться.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 21 лип, 2021 12:46
53,2 грн/м² * 50 квадратов двушка и имеем = 2660 грн/мес сколько там минимальная пенсия)).. так еще свет вода холодная и гарячая обслуживание дома..
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Джон
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Додано: Сер 21 лип, 2021 13:22
Джон написав:
53,2 грн/м² * 50 квадратов двушка и имеем = 2660 грн/мес сколько там минимальная пенсия)).. так еще свет вода холодная и гарячая обслуживание дома..
Про субсидию что-нибудь слышали для тех, у кого минимальная пенсия?
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yevgenmuza
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:05
yevgenmuza, Вы такие умные слышали , что всем у кого депозит от 60000 грн субсидию отменяют! Даже бабушки в пролете!
Во вторых субсидия идет по лимитам на площадь помоему до 36кв.м., на свет до 100 квт, на воду там тоже 2-3 куб.
Мало того, это не реформы, а еальный геноцид, когда цены поднимают, а от ЦО откючиться никто не может, в моем понимании реформа- это когда как в Польше , ГДР, Прибалтике- переоборудовать систему отопления так, чтобы каждый человек смог регулировать и экономить! Согласитесь, по таким тарифам лучше одеть теплые носки и курточку и уже экономить!
Людей скоро доведут до того, что будем все вместе отапливаться гимном коровьечим возле ВРУ!
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Raymond
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:13
Петра Пантелеева в топку!
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papazina
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:50
Raymond написав:
yevgenmuza, Вы такие умные слышали , что всем у кого депозит от 60000 грн субсидию отменяют! Даже бабушки в пролете!Во вторых субсидия идет по лимитам на площадь помоему до 36кв.м., на свет до 100 квт, на воду там тоже 2-3 куб.
Мало того, это не реформы, а еальный геноцид, когда цены поднимают, а от ЦО откючиться никто не может
, в моем понимании реформа- это когда как в Польше , ГДР, Прибалтике- переоборудовать систему отопления так, чтобы каждый человек смог регулировать и экономить
! Согласитесь, по таким тарифам лучше одеть теплые носки и курточку и уже экономить!
Людей скоро доведут до того, что будем все вместе отапливаться гимном коровьечим возле ВРУ!
Ну, как бы логично: если бабушка в трешке на Крещатике живет -- может быть стоит сначала "подвинуться" по метражу/району, а уже потом за субсидией идти?..
Уже кучу раз обсуждалось: собирать собрание ОСББ, на нем собирать голоса.
Так давно: вертикальная разводка только в совко-фонде осталась.
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_hunter
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:58
_hunter написав: Raymond написав:
yevgenmuza, Вы такие умные слышали , что всем у кого депозит от 60000 грн субсидию отменяют! Даже бабушки в пролете!Во вторых субсидия идет по лимитам на площадь помоему до 36кв.м., на свет до 100 квт, на воду там тоже 2-3 куб.
Мало того, это не реформы, а еальный геноцид, когда цены поднимают, а от ЦО откючиться никто не может
, в моем понимании реформа- это когда как в Польше , ГДР, Прибалтике- переоборудовать систему отопления так, чтобы каждый человек смог регулировать и экономить
! Согласитесь, по таким тарифам лучше одеть теплые носки и курточку и уже экономить!
Людей скоро доведут до того, что будем все вместе отапливаться гимном коровьечим возле ВРУ!
Ну, как бы логично: если бабушка в трешке на Крещатике живет -- может быть стоит сначала "подвинуться" по метражу/району, а уже потом за субсидией идти?..
Уже кучу раз обсуждалось: собирать собрание ОСББ, на нем собирать голоса.
Так давно: вертикальная разводка только в совко-фонде осталась.
ага, прям вся Украина живет на Крещатике, пане шо Ви мелите? Если у Вас вопросы к тем кто живет на Крещитике и работает, создавайте коммиссию! Там уж не так уж много квартир!
По поводу собрания, собирал я, и что в итоге , нашлось пару дедов и бабушек которые на субсидии, у них нету денег на автономку, во вторых, они даже не хотят автономки, так и сказали, нам выгоднее субсидия!
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Raymond
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Додано: Сер 21 лип, 2021 15:01
Raymond написав: _hunter написав: Raymond написав:
yevgenmuza, Вы такие умные слышали , что всем у кого депозит от 60000 грн субсидию отменяют! Даже бабушки в пролете!Во вторых субсидия идет по лимитам на площадь помоему до 36кв.м., на свет до 100 квт, на воду там тоже 2-3 куб.
Мало того, это не реформы, а еальный геноцид, когда цены поднимают, а от ЦО откючиться никто не может
, в моем понимании реформа- это когда как в Польше , ГДР, Прибалтике- переоборудовать систему отопления так, чтобы каждый человек смог регулировать и экономить
! Согласитесь, по таким тарифам лучше одеть теплые носки и курточку и уже экономить!
Людей скоро доведут до того, что будем все вместе отапливаться гимном коровьечим возле ВРУ!
Ну, как бы логично: если бабушка в трешке на Крещатике живет -- может быть стоит сначала "подвинуться" по метражу/району, а уже потом за субсидией идти?..
Уже кучу раз обсуждалось: собирать собрание ОСББ, на нем собирать голоса.
Так давно: вертикальная разводка только в совко-фонде осталась.
ага, прям вся Украина живет на Крещатике, пане шо Ви мелите? Если у Вас вопросы к тем кто живет на Крещитике и работает, создавайте коммиссию! Там уж не так уж много квартир!
Вопросы к тем, кто живет в хоромах больше 36 метров
На Крещатеке они или на Липках -- это уже вопрос вторичный.
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_hunter
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