Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують тарифи

Додано: Чет 22 лип, 2021 00:49

R2 написав: Восени у столиці та багатьох українських містах буде підвищення тарифів на гарячу воду та опалення.



С июня этого, 2021 года и в течение 13 месяцев

1560 грн. за 1 гкал

Какие 2151,77−2433,90 грн ?А теперь показываю на пальцах, как под чутким руководством аферистов "Зе и его команды", боксера - олигархи, которые ими владеют, разведут всю Украину на десятки миллиардов гривень. И это только за один сезон.Лучше присядьте.Все знают (ну кому это не известно, гугл в помощь), что тарифы на теплоснабжение и гв рассчитываются исходя из конских цен на газ 7-8 гривень уже года 3.Поэтому, для понимания цинизма властей, возьмем столицу, о которой тут речь.В далеком 2018 году, когда газ брали вс августа 2018 года там установили тариф на услугу централизованного отопления ПАО "Киевэнерго" составил:грн/Гкалцена на газ для производителей тепловой энергии составляетза один кубометр (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки.Услуга по транспортировке для Киева - это 32 копейки, если не ошибаюсь.Итого, имеем расчетный тариф 7,74 грн.7,74 на почти 12% больше 6,96.С учетом увеличения минималки и т.д.,, то есть с 1355 до- это наглый грабеж воров у власти