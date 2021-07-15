Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують тарифи

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 17:08
_hunter
"вертикальная разводка только в совко-фонде осталась" - не совсем верно. Делалась до недавних пор, в 2005 году в Киеве точно КГС делал. Так что (не знаю точно), думаю, можно смело говорить, что более 93% многоэтажных (не современных 3-5 эт) домов такие.
Додано: Сер 21 лип, 2021 18:21
Вопросы к тем, кто живет в хоромах больше 36 метров На Крещатеке они или на Липках -- это уже вопрос вторичный.[/quote]
Умный ты или как...или людей за идотов принимаешь? Ну так пускай так в законе пропишут, что субсидия до 36кв.м. только для тех кто живет на Крещатике или на Липках! А всем остальным без ограничений по квадратуре и лимитах на свет и воду!
Додано: Сер 21 лип, 2021 19:37
У интеллигентных пенсионеров своё собственное жилье и есть наследники, не вымрут, особенно в Киеве, наследники худо бедно прокормят. А вот как быть тем, у кого зп небольшие, дети и съёмная квартира?
ПС все так ратуют за киевских пенсионеров, вроде они все массово пухнут с голоду.
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:02
Re: Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують та
Тю, я думав, що 73% голосували саме за це... Епоха бідності скінчилась - то ж можуть собі дозволити. Чи щось пішло не так?
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:36
Додано: Чет 22 лип, 2021 00:23
Re: Гаряча вода і опалення: з 1 жовтня в Києві підвищують та
Додано: Чет 22 лип, 2021 00:49
Какие 2151,77−2433,90 грн ?
А теперь показываю на пальцах, как под чутким руководством аферистов "Зе и его команды", боксера - олигархи, которые ими владеют, разведут всю Украину на десятки миллиардов гривень. И это только за один сезон.
Лучше присядьте.
Все знают (ну кому это не известно, гугл в помощь), что тарифы на теплоснабжение и гв рассчитываются исходя из конских цен на газ 7-8 гривень уже года 3.
Поэтому, для понимания цинизма властей, возьмем столицу, о которой тут речь.
В далеком 2018 году, когда газ брали в расчет по 6,96 за куб
с августа 2018 года там установили тариф на услугу централизованного отопления ПАО "Киевэнерго" составил: 1355,83 грн/Гкал
С июня этого, 2021 года и в течение 13 месяцев цена на газ для производителей тепловой энергии составляет 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки.
Услуга по транспортировке для Киева - это 32 копейки, если не ошибаюсь.
Итого, имеем расчетный тариф 7,74 грн.
7,74 на почти 12% больше 6,96.
С учетом увеличения минималки и т.д., повышение должно быть максимум на 15%, то есть с 1355 до 1560 грн. за 1 гкал.
Все что выше - это наглый грабеж воров у власти
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