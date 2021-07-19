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Ціни на житло зросли майже на
10%: які квартири подорожчали

Ціни на житло зросли майже на 10%: які квартири подорожчали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:07

Ціни на житло зросли майже на 10%: які квартири подорожчали

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Ціни на житло зросли майже на 10%: які квартири подорожчали.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 14:08

Зросли ті квартири, які не продаються, які в табличці
Son of Sun
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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