Про це повідомляє Державна служба статистики.
Дивися повний текст Ціни на житло зросли майже на 10%: які квартири подорожчали.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 14:07
Ціни на житло зросли майже на 10%: які квартири подорожчали
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Дивися повний текст Ціни на житло зросли майже на 10%: які квартири подорожчали.
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