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В Україні хочуть зобов'язати
водіїв вантажівок...

В Україні хочуть зобов'язати водіїв вантажівок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:08

В Україні хочуть зобов'язати водіїв вантажівок...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на офіційному сайті міністерства.

Дивися повний текст В Україні хочуть зобов'язати водіїв вантажівок оплачувати проїзд по трасах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:09

Плата за использование автодорог по аналогии с Европой.А дороги у нас есть?За что платить?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:11

  sena_2008atp написав:Плата за использование автодорог по аналогии с Европой.А дороги у нас есть?За что платить?

Ну, где-то же они ездят? -- значит есть. Не устраивает "качество" -- всегда можно "не ездить".
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 16:20

  sena_2008atp написав:Плата за использование автодорог по аналогии с Европой.А дороги у нас есть?За что платить?

Скорее копирование российского Платона.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:32

_hunter
В Европе платят не "где то" они ездят,а за езду по хорошим дорогам.И вопрос стоит о перевозке грузов,а не перемещении пятой точки,такчто не ездить не получится.
sena_2008atp
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