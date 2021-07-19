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Дивися повний текст В Україні хочуть зобов'язати водіїв вантажівок оплачувати проїзд по трасах.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 15:08
В Україні хочуть зобов'язати водіїв вантажівок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть зобов'язати водіїв вантажівок оплачувати проїзд по трасах.
Додано: Сер 21 лип, 2021 15:09
Плата за использование автодорог по аналогии с Европой.А дороги у нас есть?За что платить?
Додано: Сер 21 лип, 2021 15:11
Додано: Сер 21 лип, 2021 16:20
Додано: Сер 21 лип, 2021 17:32
_hunter
В Европе платят не "где то" они ездят,а за езду по хорошим дорогам.И вопрос стоит о перевозке грузов,а не перемещении пятой точки,такчто не ездить не получится.
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