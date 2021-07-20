За виграну золоту медаль кожен український спортсмен отримає 125 тисяч доларів.
Дивися повний текст Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають за медалі на Олімпіаді.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 15:14
Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають...
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Дивися повний текст Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають за медалі на Олімпіаді.
Додано: Сер 21 лип, 2021 15:14
Объясните бедная страна Украина платит за золото 125т$, а богатая Германия 22т.$.????У нас,что деньги некуда девать или в призовые заложены откаты высшему спортивному руководству?
Додано: Сер 21 лип, 2021 16:12
Ну так количество медалей, которые завоюет Россия, США, Германия, не идет ни в какое сравнение с Украиной. А за несколько золотых медалей (если они еще и будут) можно заплатить каждому спортсмену и больше. Чтоб хоть какой-то стимул был.
Додано: Сер 21 лип, 2021 17:27
ievm.
Получается американские и немецкие спортсмены завоёвывают больше медалей с меньшим в разы стимулом.Нет логики.
Додано: Сер 21 лип, 2021 20:14
sena_2008atp, так им никто не подсказал, что можно выступать за Украину и грести бабло лопатой. Но лучше, конечно, за богатейшую Грузию, которая ещё в два раза больше даёт.
Додано: Сер 21 лип, 2021 20:36
Re: Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають.
Мова йде про виплати з бюджету. Олімпійські чемпіони з США чи ФРН отримують як правило масу рекламних контрактів, спонсорських грошей, кар'єрних можливостей. А в процесі підготовки також мають непогану підтримку.
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:00
А мені по фігу скільки вони отримають. Нехай краще отримають спортсмени, аніж чиновиники. А оті останні ОТРИМУЮТЬ значно більше, але досягнень в них немає жодних.
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:31
Подозреваю что в той же Германии общая поддержка государством спортсмена выходит в ой как дороже чем в случае Украины.
Знаете сколько обойдется лечение травмы у спортсмена уровня Олимпиады?
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:33
В Украине все по максимуму. Премиальные за золотую медаль, зарплаты директоров гос. предприятий. Осталось уровень жизни со дна поднять).
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:45
Столько же, сколько и у любого другого человека получившего такую же травму)).
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