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Топ-10 у світі: скільки
українські спортсмени отримають...

Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:14

Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають...

Пропонуємо до обговорення:
За виграну золоту медаль кожен український спортсмен отримає 125 тисяч доларів.

Дивися повний текст Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають за медалі на Олімпіаді.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 15:14

Объясните бедная страна Украина платит за золото 125т$, а богатая Германия 22т.$.????У нас,что деньги некуда девать или в призовые заложены откаты высшему спортивному руководству?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 16:12

  sena_2008atp написав:Объясните бедная страна Украина платит за золото 125т$, а богатая Германия 22т.$.????У нас,что деньги некуда девать или в призовые заложены откаты высшему спортивному руководству?


Ну так количество медалей, которые завоюет Россия, США, Германия, не идет ни в какое сравнение с Украиной. А за несколько золотых медалей (если они еще и будут) можно заплатить каждому спортсмену и больше. Чтоб хоть какой-то стимул был.
ievm
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:27

ievm.
Получается американские и немецкие спортсмены завоёвывают больше медалей с меньшим в разы стимулом.Нет логики.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:14

sena_2008atp, так им никто не подсказал, что можно выступать за Украину и грести бабло лопатой. Но лучше, конечно, за богатейшую Грузию, которая ещё в два раза больше даёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 20:36

Re: Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають.

  sena_2008atp написав:Получается американские и немецкие спортсмены завоёвывают больше медалей с меньшим в разы стимулом.Нет логики.


Мова йде про виплати з бюджету. Олімпійські чемпіони з США чи ФРН отримують як правило масу рекламних контрактів, спонсорських грошей, кар'єрних можливостей. А в процесі підготовки також мають непогану підтримку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:00

А мені по фігу скільки вони отримають. Нехай краще отримають спортсмени, аніж чиновиники. А оті останні ОТРИМУЮТЬ значно більше, але досягнень в них немає жодних.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:31

  sena_2008atp написав:Объясните бедная страна Украина платит за золото 125т$, а богатая Германия 22т.$.????У нас,что деньги некуда девать или в призовые заложены откаты высшему спортивному руководству?


Подозреваю что в той же Германии общая поддержка государством спортсмена выходит в ой как дороже чем в случае Украины.

Знаете сколько обойдется лечение травмы у спортсмена уровня Олимпиады?
wild2006
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В Украине все по максимуму. Премиальные за золотую медаль, зарплаты директоров гос. предприятий. Осталось уровень жизни со дна поднять).
LOKY
 
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  wild2006 написав:
  sena_2008atp написав:Объясните бедная страна Украина платит за золото 125т$, а богатая Германия 22т.$.????У нас,что деньги некуда девать или в призовые заложены откаты высшему спортивному руководству?


Подозреваю что в той же Германии общая поддержка государством спортсмена выходит в ой как дороже чем в случае Украины.

Знаете сколько обойдется лечение травмы у спортсмена уровня Олимпиады?


Столько же, сколько и у любого другого человека получившего такую же травму)).
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