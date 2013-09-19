Про це повідомляє The Guardian.
Дивися повний текст В Іспанії побудували найвищий житловий будинок в ЄС.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 18:44
В Іспанії побудували найвищий житловий будинок в ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Іспанії побудували найвищий житловий будинок в ЄС.
Додано: Сер 21 лип, 2021 18:44
Элитный человейник. Как по мне - спорная инвестиция в понты по высоте.
Додано: Сер 21 лип, 2021 21:01
Не удивлюсь если основной покупатель - руссотуристо. Для жизни этот муравейник не пригоден, а если там аппартаменты, то наверняка чарджат большие бабки за обслуживание. Лучше прикупить что-то на горе, если хочется повыше.
Додано: Сер 21 лип, 2021 21:08
Ребята, так в Бенидорме и уже многие знают второй язык после испанского - русский! Но это не значит что там только русские, там дофига украинцев, беллорусов, казахов, грузинов , молдован, узбеков и т.д.! Так что ОБТЯЕДИНЯЕМСЯ в БЕНИДОРМЕ!
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