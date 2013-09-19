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В Іспанії побудували найвищий
житловий будинок в ЄС

В Іспанії побудували найвищий житловий будинок в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 18:44

В Іспанії побудували найвищий житловий будинок в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Guardian.

Дивися повний текст В Іспанії побудували найвищий житловий будинок в ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 18:44

Элитный человейник. Как по мне - спорная инвестиция в понты по высоте.
wild2006
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:01

  wild2006 написав:Элитный человейник. Как по мне - спорная инвестиция в понты по высоте.

Не удивлюсь если основной покупатель - руссотуристо. Для жизни этот муравейник не пригоден, а если там аппартаменты, то наверняка чарджат большие бабки за обслуживание. Лучше прикупить что-то на горе, если хочется повыше.
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:08

Ребята, так в Бенидорме и уже многие знают второй язык после испанского - русский! Но это не значит что там только русские, там дофига украинцев, беллорусов, казахов, грузинов , молдован, узбеков и т.д.! Так что ОБТЯЕДИНЯЕМСЯ в БЕНИДОРМЕ! :mrgreen:
Raymond
 
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Аки башня в Йоханесссбурге, не? Концепт-Маргинализация ЖК...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:44

О, башни-близнецы. Обычно спецслужбы такое любят...
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