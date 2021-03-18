Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.
Дивися повний текст У Держдепі назвали завдання для України щодо «Нафтогазу» та інших реформ.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 21:35
У Держдепі назвали завдання для України щодо «Нафтогазу»...
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Дивися повний текст У Держдепі назвали завдання для України щодо «Нафтогазу» та інших реформ.
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