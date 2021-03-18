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У Держдепі назвали завдання для
України щодо «Нафтогазу»...

У Держдепі назвали завдання для України щодо «Нафтогазу»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:35

У Держдепі назвали завдання для України щодо «Нафтогазу»...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

Дивися повний текст У Держдепі назвали завдання для України щодо «Нафтогазу» та інших реформ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:35

Интересно где они увидели судебную реформу))
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