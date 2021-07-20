Монетарна політика НБУ за останній рік не зазнала значних змін.
Дивися повний текст Скільки рефінансування надав НБУ (інфографіка).
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:55
Скільки рефінансування надав НБУ (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки рефінансування надав НБУ (інфографіка).
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:55
Главное достижение начальника нбу инфляция 10% пирамида овдп тормоза дела привата. Банки рисуют прибыль миллиардами а их никто не хочет покупать)) Укргазбанк продаш наконец???
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