Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Дивися повний текст «Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують законопроект про стаж до пенсій.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 23:13
«Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують законопроект про стаж до пенсій.
Додано: Сер 21 лип, 2021 23:14
Пенсия должна быть дифференцированной относительно стажа. Это неправильно, когда человек отработав 30 лет, пусть даже с минимальной зп получает такую же пенсию как ипособие у человека , который не имеет достаточного стажа
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