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«Тіньова» зайнятість: в
Мінсоцполітики готують...

«Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:13

«Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Дивися повний текст «Тіньова» зайнятість: в Мінсоцполітики готують законопроект про стаж до пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:14

Пенсия должна быть дифференцированной относительно стажа. Это неправильно, когда человек отработав 30 лет, пусть даже с минимальной зп получает такую же пенсию как ипособие у человека , который не имеет достаточного стажа
chitatel
 
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