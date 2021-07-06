Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики.
Дивися повний текст Експорт зернових і зернобобових перевищив мільйон тонн — Мінагро.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 06:44
Експорт зернових і зернобобових перевищив мільйон тонн —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експорт зернових і зернобобових перевищив мільйон тонн — Мінагро.
Додано: Чет 22 лип, 2021 06:44
Этими показателями пересичные должны гордиться за страну и олигархов,которые набили карманы или готовиться к подорожанию хлеба?
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