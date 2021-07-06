RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експорт зернових і зернобобових
перевищив мільйон тонн —...

Експорт зернових і зернобобових перевищив мільйон тонн —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 06:44

Експорт зернових і зернобобових перевищив мільйон тонн —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики.

Дивися повний текст Експорт зернових і зернобобових перевищив мільйон тонн — Мінагро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94605
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 06:44

Этими показателями пересичные должны гордиться за страну и олигархов,которые набили карманы или готовиться к подорожанию хлеба?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2360
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 3x2x3x2, konsts1174 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заявлені Росією як «контрабандні» 80 тисяч тонн нафти...
R2 » Суб 17 лип, 2021 09:04
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лип, 2021 09:04
avk
Україна скоротила експорт товарів до Росії на 78%
R2 » Вів 06 лип, 2021 08:26
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 08:26
p_a_l
Експорт українських товарів до ЄС з 2014 року зріс на 60%
R2 » П'ят 25 чер, 2021 08:36
2 178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 12:57
artakserks3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.