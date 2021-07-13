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Дефіцит мікросхем призвів до
зростання цін на смартфони

Дефіцит мікросхем призвів до зростання цін на смартфони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 08:13

Дефіцит мікросхем призвів до зростання цін на смартфони

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Wall Street Journal.

Дивися повний текст Дефіцит мікросхем призвів до зростання цін на смартфони.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 08:13

Классический развод + пузырь. Плохо стали продаваться гаджеты ибо уже переизбыток оных.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:00

А почему морские перевозки подорожали в несколько раз? Мало того, так еще и на месяц два выход затягивается.
Есть мнение почему так?
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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