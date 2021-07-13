Про це повідомляє Wall Street Journal.
Дивися повний текст Дефіцит мікросхем призвів до зростання цін на смартфони.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 08:13
Дефіцит мікросхем призвів до зростання цін на смартфони
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Дивися повний текст Дефіцит мікросхем призвів до зростання цін на смартфони.
Додано: Чет 22 лип, 2021 08:13
Классический развод + пузырь. Плохо стали продаваться гаджеты ибо уже переизбыток оных.
Додано: Чет 22 лип, 2021 14:00
А почему морские перевозки подорожали в несколько раз? Мало того, так еще и на месяц два выход затягивается.
Есть мнение почему так?
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