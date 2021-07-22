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Чи потрібна відеофіксація
техогляду в Україні: думки читачів

Чи потрібна відеофіксація техогляду в Україні: думки читачів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:23

Чи потрібна відеофіксація техогляду в Україні: думки читачів

Пропонуємо до обговорення:
Читачі Finance.ua висловили свої думки про фіксацію техогляду на відео і розповіли, чи згодні повернути цю процедуру.

Дивися повний текст Чи потрібна відеофіксація техогляду в Україні: думки читачів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:23

У МВД отобрали кормушку вот оно и беспокоится ,а опрос нужно вывести на референдум нужен нам техосмотр или нет,в правительстве не знают по каким уже карманам шарить у людей,достали уже упыри...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:27

Оскорбление по религиозному признаку в статье украинского СМИ?
Нате! :D
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:32

Нам вообще не нужен этот "техосмотр" !!! Снова откроется кормушка для кучки барыг!!!!
kadaad2021
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:02

Техосмотр -это коррупция взяточничество и в последнюю очередь пополнение бюджета за счет тех же пересичных.Позитива 0,0.Посмотрите статистику дтп по причине тех.состояния она с 2011г. ни чуть не увеличилась поэтому не нужно спекулировать на влпросе безопасности движения.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:19

Техосмотр не нужен. Это корупция и обдиралово людей.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:02

Видеофикасация в данном случае - это элемент коррупции, она поможет проверять исправно-ли платят процент коррупционных денег подчиненные руководству.

Бороться нужно не с последствиями коррупции, а с причинами её возникновения. Т.е. просто отменить ТО для частных автомобилей и вместе с причиной для коррупции исчезнет и сама коррупция. Что и было сделано. А теперь эту коррупционную кормушку опять хотят вернуть.



По поводу того, что видеофиксация якобы будет работать против коррупционеров, как пример можно привести случай из новостей: https://gordonua.com/news/society/mama- ... 27498.html

https://gx.net.ua/obshhestvo/region/str ... uliku.html
Единственная улика, которая могла пролить свет на то, что действительно произошло в торговом зале супермаркете «Рост. Киевский», бесследно утеряна.

Как сообщили в самом магазине, видеозапись не сохранилась из-за скачка напряжения.

«Мы не отказывались представить информацию, мы указали, что не смогли это сделать в силу объективных причин. У нас был перепад напряжения в тот момент, когда в супермаркете присутствовали следователи районного отделения полиции, или прокуратуры – не помню точно, кто именно из представителей правоохранительных органов у нас были. И у нас произошел сбой в электросистеме – и видео просто не сохранилось», - заявил представитель супермаркета «Рост» Олег, пишет издание «Комментарии. Харьков».



А позже в сети появилось видео:


Говорят покупатель жил и работал в Швеции в Стокгольме, приехал назад для переоформления визы и засветил крупную сумму валюты на кассе супермаркета, после чего его увел охранник в подсобку. Что там происходило неизвестно. Гордон обещал разобраться, на том все и затихло.


Как писали классики:
Когда множатся законы и приказы, растёт число воров и разбойников
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:17

  vitaliy_berdinskikh написав:Оскорбление по религиозному признаку в статье украинского СМИ?
Нате! :D

Ну, если на некоторых известных каналах тв оскорбление своих граждан по языковому регулярно происходит... и чужих, по национальному признаку регулярно :? то почему тут должно не пройти? Даже гарант откровенно нарушает Конституциию и это прокатило, когда он подписал закон, который прямо противоречит Конституции и ущемляет права всех, кроме украиноязычных с рождения...
У нас уже давно все законы как дышло, исключительно в ручном режиме работают.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:20

Re: Чи потрібна відеофіксація техогляду в Україні: думки чит

  EKO написав:Даже гарант откровенно нарушает Конституциию и это прокатило, когда он подписал закон, который прямо противоречит Конституции и ущемляет права всех, кроме украиноязычных с рождения...

Какое твоё право было ущемлено?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:57

  vitaliy_berdinskikh написав:
  EKO написав:Даже гарант откровенно нарушает Конституциию и это прокатило, когда он подписал закон, который прямо противоречит Конституции и ущемляет права всех, кроме украиноязычных с рождения...

Какое твоё право было ущемлено?

Пишем, но не читаем? Написано черным по белому и по-русски. Например, с недавних пор учить своих детей на их родном (не украинском) языке в Украине не возможно. Если ты не крымский татарин. Что прямо противоречит:
Конституція України
Стаття 10. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Интересно, как можно свободно развивать родной язык, если на нем запрещено телевидение, показ кино-, теле-фильмов и обучение в школе? А в случае его использования - штраф?
И да... Со мной спорить не надо, что мол все права не нарушены. Есть желание поспорить, доказывайте что это не так, например, премьер-министру Венгрии. А потом Венецианской комиссии и заодно всем соседям нашей страны, может кроме Турции. Да и то не факт, просто они пока молчат.

Государственный язык может быть обязателен только при общении гражданина с государством и его представителями (да и то, с ограничениями).
Требование его использования под страхом штрафа во всех остальных сферах - это дискриминация по языковому признаку. Аксиома.
EKO
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