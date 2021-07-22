Чи потрібна відеофіксація техогляду в Україні: думки читачів

Додано: Чет 22 лип, 2021 12:02

Единственная улика, которая могла пролить свет на то, что действительно произошло в торговом зале супермаркете «Рост. Киевский», бесследно утеряна.



Как сообщили в самом магазине, видеозапись не сохранилась из-за скачка напряжения.



«Мы не отказывались представить информацию, мы указали, что не смогли это сделать в силу объективных причин. У нас был перепад напряжения в тот момент, когда в супермаркете присутствовали следователи районного отделения полиции, или прокуратуры – не помню точно, кто именно из представителей правоохранительных органов у нас были. И у нас произошел сбой в электросистеме – и видео просто не сохранилось», - заявил представитель супермаркета «Рост» Олег, пишет издание «Комментарии. Харьков».



Когда множатся законы и приказы, растёт число воров и разбойников

Видеофикасация в данном случае - это элемент коррупции, она поможет проверять исправно-ли платят процент коррупционных денег подчиненные руководству.Бороться нужно не с последствиями коррупции, а с причинами её возникновения. Т.е. просто отменить ТО для частных автомобилей и вместе с причиной для коррупции исчезнет и сама коррупция. Что и было сделано. А теперь эту коррупционную кормушку опять хотят вернуть.По поводу того, что видеофиксация якобы будет работать против коррупционеров, как пример можно привести случай из новостей:А позже в сети появилось видео:Говорят покупатель жил и работал в Швеции в Стокгольме, приехал назад для переоформления визы и засветил крупную сумму валюты на кассе супермаркета, после чего его увел охранник в подсобку. Что там происходило неизвестно. Гордон обещал разобраться, на том все и затихло.Как писали классики: