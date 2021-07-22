Чи потрібна відеофіксація техогляду в Україні: думки читачів

Додано: Чет 22 лип, 2021 23:52

Faceless написав: т.к. есть целое государство, где он государственный, равным образом ему в принципе не грозит исчезновение. А квоты для ТВ трансляции никак не ограничивают лично вам использование языка т.к. есть целое государство, где он государственный, равным образом ему в принципе не грозит исчезновение. А квоты для ТВ трансляции никак не ограничивают лично вам использование языка

В смысле, квоты для ТВ трансляцииВы хоть и целый модератор тут, но извините...Штраф за трансляцию фильма или сериала на любом языке, кроме украинского *исключение для крымско-татарского (а сколько живет крымских татар, не в Крыму, а на подконтрольной территории Украины - десять, двадцать тысяч?) - это называется, никак не ограничивают? Если уж про лично, то ограничивают любого человека, который захочет посмотреть фильм на языке оригинала и не сможет! Потому что ему напаривают дубляж на украинском. Везде. Если нет дубляжа, а только укр.субтитры - кинотеатру, телеканалу штраф. В театре, субтитры на украинском! МаразматикиЯ в принципе не против, большинство быстрее перестанет смотреть разное *овно по зомбоящику и перейдет в интернет. Но, по кино, государство само толкает в пиратство людей. А с театрами - печаль, беда. Горе от (без)ума.Как говорится, удачиА то что "есть целое государство, где он государственный". Ну так и есть целое государство Испания где испанский государственный, но... если попробуют запретить телеканалы на испанском в США, где он типа не государственныйНе, там дурдом под надежным присмотром санитаровИ чтоб не оффтоп.А техосмотр не нужен. Если уж чешется, его отдать на усмотрение страховых, как это сделано в нормальных странах. И этого достаточно. Никаких мусорских кормушек.