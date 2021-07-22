Чи потрібна відеофіксація техогляду в Україні: думки читачів
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Читаю пафосную фразу, будучи от рождения русскоязычным и не ощущая никакого ущемления своих прав как русскоязычного, тем более прав конституционных - задаю вопрос. На русском, прошу заметить.
EKO написав:Например, с недавних пор учить своих детей на их родном (не украинском) языке в Украине не возможно. Если ты не крымский татарин. Что прямо противоречит: Конституція України Стаття 10. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Развитие возможно? Да. Использование возможно? Да. Защита возможна? Да. Давай сравним с Россией могут ли там дети получить образоване на украинском языке в государственной школе? Сколько украинских школ в (оккупированном Россией) Крыму, сколько их в Мурманске и Грозном?
EKO написав:Интересно, как можно свободно развивать родной язык, если на нем запрещено телевидение, показ кино-, теле-фильмов и обучение в школе?
Не запрещено ничего из перечисленного.
К слову что там в России с украинским телевиденьем, украинскими фильмами без дублирования и субтитров в российских кинотеатрах?
EKO написав:Со мной спорить не надо
Ну ОК, не надо так не надо. Спор окончен в виду отказа одной из сторон от обоснования своих претензий.
EKO написав:Интересно, как можно свободно развивать родной язык, если на нем запрещено телевидение, показ кино-, теле-фильмов и обучение в школе? А в случае его использования - штраф?
Да элементарно, язык не на грани исчезновения, литературы полно - никаких угроз развитию языка нет. Проблем с использованием тоже нет, вы ж прямо сейчас это делаете. А про язык обучения в школах Конституция ничего не говорит, обучение на государственном языке никоим образом развитие других языков не ущемляет. То же касается и квот для ТВ и кино - полного запрета нет.
Вообще то тема про техосмотр, а не язык. Думаю, что лицензию на проведение СТО техосмотра можно сделать дорогой . СТО все равно будут покупать ибо это принесет хорошую прибыль. Проверить машину, выехавшую из техосмотра легко. При наличии шары лицензию сразу отнять безвозмездно + большой штраф. Только наказание большими деньгами спасет от махинаций. Штрафы за нарушение правил движения за границей большие, поэтому и не нарушают даже наши.
Для початку треба розглянути статистику по аварійності де причина " технічний стан авто" . Здається мені, що вона дуже мізерна , бо на перших шпалях " людський фактор" . Максимум на що можна погодитися - це екологія (СО2). Це для приватників.
Faceless написав:То же касается и квот для ТВ и кино - полного запрета нет
Ну да, а надо полного дождаться? Ну так уже не долго, такими темпами. Кто то из танка не успел вылезти, я понимаю Вот это что, если не запрет? 16 июля 2021 года вступили в силу нормы абзацев 1-3 ч.6 ст.23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которыми определено, что языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык. Исключительно государственный. На любом другом языке в Украине показывать видеопродукцию запрещено. Иначе: "За порушення вимог українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня" недержавною мовою до ліцензіата застосовано штрафну санкцію на суму 71 488,95 грн", - повідомляє Нацрада.
Ну и на днях: Показ фильмов на русском языке в Украине продолжают 6 национальных телеканалов "Учитывая указанное, мною направлено письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым телерадиоорганизациям определенные законодательством санкции" https://interfax.com.ua/news/telecom/756811.html
Ну а какие санкции, читаем выше. Конские штрафы.
Не, ниразу другие языки не ущемляют. Проблем с использованием тоже нет. Ага
vitaliy_berdinskikh написав:Давай сравним с Россией
Хто про Хому, а він про Ярему.
К чему сравнивать * с палкой. Далась вам всем та Россия.Там же мордор, зачем вы на нее ровняетесь? Образование там на украинском языке запрещено законодательно, как у нас? Нет. А у нас на русском, уже да. Даже частная школа не может обучать ни на каком другом языке, кроме украинского. Да, пару лет отсрочки для других, кроме русского, оставили, пока.
Но нет, это конечно не ущемление.
Даа, с такими понятиями только в Крыму и на Донбасе осталось поагитировать про соборну Украину и "все вернется". Да
EKO написав:Не, ниразу другие языки не ущемляют. Проблем с использованием тоже нет.
Да, не ущемляют. "Развитие языка" априори не может быть ущемлено, т.к. есть целое государство, где он государственный, равным образом ему в принципе не грозит исчезновение. А квоты для ТВ трансляции никак не ограничивают лично вам использование языка, хоть китайского. А штрафы к слову смешные как для телеканала
Faceless написав:т.к. есть целое государство, где он государственный, равным образом ему в принципе не грозит исчезновение. А квоты для ТВ трансляции никак не ограничивают лично вам использование языка
В смысле, квоты для ТВ трансляции никак не ограничивают? Вы хоть и целый модератор тут, но извините... Штраф за трансляцию фильма или сериала на любом языке, кроме украинского *исключение для крымско-татарского (а сколько живет крымских татар, не в Крыму, а на подконтрольной территории Украины - десять, двадцать тысяч?) - это называется, никак не ограничивают? Если уж про лично, то ограничивают любого человека, который захочет посмотреть фильм на языке оригинала и не сможет! Потому что ему напаривают дубляж на украинском. Везде. Если нет дубляжа, а только укр.субтитры - кинотеатру, телеканалу штраф. В театре, субтитры на украинском! Маразматики Я в принципе не против, большинство быстрее перестанет смотреть разное *овно по зомбоящику и перейдет в интернет. Но, по кино, государство само толкает в пиратство людей. А с театрами - печаль, беда. Горе от (без)ума. Как говорится, удачи
А то что "есть целое государство, где он государственный". Ну так и есть целое государство Испания где испанский государственный, но... если попробуют запретить телеканалы на испанском в США, где он типа не государственный Не, там дурдом под надежным присмотром санитаров
И чтоб не оффтоп.
А техосмотр не нужен. Если уж чешется, его отдать на усмотрение страховых, как это сделано в нормальных странах. И этого достаточно. Никаких мусорских кормушек.
Востаннє редагувалось EKO в Чет 22 лип, 2021 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Как техосмотр повлияет на исправность автомобиля? Тоесть если я пройду ТО то 2 года могу не заглядывать в автомобиль а если что то случится за 2 года то государство будет отвечать? Или что мне помешает сразу после ТО ездить на трех колесах или снять сажевый фильтр? Ето бесполезная трата кучи времени и денег. Даже в Германии сейчас можно пройти ТО за взятку 50-70Евро
montagka Ты смешной. Кто у мусоров отберет лицензию за некачественный ТО? Вон ниже статья как мусора за пару гривень купили гектар земли в Киеве стоимостью миллион долларов. Вон сейчас автобусы и маршрутки проходят ТО и разваливаются на ходу пойди отбери у мусоров лицензию как они провели ТО.