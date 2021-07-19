З минулого року вартість його підскочила вдвічі і найбільше саме в останні тижні, коли почався період консервацій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Дивися повний текст Експерти пояснили, чому ціни на цукор в Україні рвонули вгору.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 09:37
Експерти пояснили, чому ціни на цукор в Україні рвонули...
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Дивися повний текст Експерти пояснили, чому ціни на цукор в Україні рвонули вгору.
Додано: Чет 22 лип, 2021 09:37
Из года в год ничего не меняется,проплаченные эксперты сетуют на погоду,бедность наших аграриев и кучу других не относящихся к делу причин,АМКУ отвернулся в другую сторону хотя это банальный сговор нескольких производителей,почему то сахар в Европе стоит дешевле как впрочем и половина продуктов ,спустить этих жлобов можно только одним способом не покупать нашу продукцию может тогда начнут думать головой...
Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17
таке саме і з олією, таке саме починають рипатись щоб зробити з інтрнет провайдерами, як тільки їх кількість зменшиться до 20 піде ціна в гору. По олії, журналісти їздили на якусь приватну(дрібну) оліярню.... ціна у двічі нижча, ніж у брендових, а власник жаліється, що прижимають таких як він... навіть на постачальників сировини шатажують...мол або весь товар нам по такій то ціні(трішки нижчій) або нічого(типу права продати йому фермеру не дають)
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