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Експерти пояснили, чому ціни
на цукор в Україні рвонули...

Експерти пояснили, чому ціни на цукор в Україні рвонули...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:37

Експерти пояснили, чому ціни на цукор в Україні рвонули...

Пропонуємо до обговорення:
З минулого року вартість його підскочила вдвічі і найбільше саме в останні тижні, коли почався період консервацій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дивися повний текст Експерти пояснили, чому ціни на цукор в Україні рвонули вгору.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 09:37

Из года в год ничего не меняется,проплаченные эксперты сетуют на погоду,бедность наших аграриев и кучу других не относящихся к делу причин,АМКУ отвернулся в другую сторону хотя это банальный сговор нескольких производителей,почему то сахар в Европе стоит дешевле как впрочем и половина продуктов ,спустить этих жлобов можно только одним способом не покупать нашу продукцию может тогда начнут думать головой...
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17

таке саме і з олією, таке саме починають рипатись щоб зробити з інтрнет провайдерами, як тільки їх кількість зменшиться до 20 піде ціна в гору. По олії, журналісти їздили на якусь приватну(дрібну) оліярню.... ціна у двічі нижча, ніж у брендових, а власник жаліється, що прижимають таких як він... навіть на постачальників сировини шатажують...мол або весь товар нам по такій то ціні(трішки нижчій) або нічого(типу права продати йому фермеру не дають)
shlyocuk
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