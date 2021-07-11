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Лише половина митників успішно
пройшли тестування – Мінфін

Лише половина митників успішно пройшли тестування – Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:05

Лише половина митників успішно пройшли тестування – Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Лише половина митників успішно пройшли тестування – Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:05

У второй половины не хватило денег на тестирование.Уже проходили переаттестацию милиции в полицию.Результат на лицо.
sena_2008atp
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