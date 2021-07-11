Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Лише половина митників успішно пройшли тестування – Мінфін.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:05
Лише половина митників успішно пройшли тестування – Мінфін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише половина митників успішно пройшли тестування – Мінфін.
Додано: Чет 22 лип, 2021 11:05
У второй половины не хватило денег на тестирование.Уже проходили переаттестацию милиции в полицию.Результат на лицо.
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