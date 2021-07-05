Завдання трудової реформи - зменшити трудову міграцію і вивести з тіні тих, хто працює у неформальній зайнятості.
Дивися повний текст В Мінекономіки назвали головні завдання трудової реформи.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:25
В Мінекономіки назвали головні завдання трудової реформи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Мінекономіки назвали головні завдання трудової реформи.
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:26
Уважаемый Тарас Качка, есть рецепт!
1) добровольная уплата есв (как купить страховку)
2) налоговый агент физик
Вот и всё
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