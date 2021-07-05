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В Мінекономіки назвали головні
завдання трудової реформи

В Мінекономіки назвали головні завдання трудової реформи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:25

В Мінекономіки назвали головні завдання трудової реформи

Пропонуємо до обговорення:
Завдання трудової реформи - зменшити трудову міграцію і вивести з тіні тих, хто працює у неформальній зайнятості.

Дивися повний текст В Мінекономіки назвали головні завдання трудової реформи.
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Уважаемый Тарас Качка, есть рецепт!
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А что сейчас не так с трудовым законодательством в Украине?
Gastarbaiter
 
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