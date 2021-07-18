Марина Лазебна розповіла про масштабну проблему неофіційного працевлаштування.
Дивися повний текст Півмільйона українців вийдуть на пенсію на 1-5 років пізніше через недостатність страхового стажу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:42
Півмільйона українців вийдуть на пенсію на 1-5 років...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Півмільйона українців вийдуть на пенсію на 1-5 років пізніше через недостатність страхового стажу.
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:42
Всього 3,3 мільйони.
А як же мільйони заробітчан? Заробітчани платять в Пенсійний фонд?
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Gastarbaiter і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|