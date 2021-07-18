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Півмільйона українців вийдуть
на пенсію на 1-5 років...

Півмільйона українців вийдуть на пенсію на 1-5 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:42

Півмільйона українців вийдуть на пенсію на 1-5 років...

Пропонуємо до обговорення:
Марина Лазебна розповіла про масштабну проблему неофіційного працевлаштування.

Дивися повний текст Півмільйона українців вийдуть на пенсію на 1-5 років пізніше через недостатність страхового стажу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:42

Всього 3,3 мільйони.
А як же мільйони заробітчан? Заробітчани платять в Пенсійний фонд?
andrijk777
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