Про це у Facebook розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Дивися повний текст 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не працюють — Ляшко.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:43
40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не працюють — Ляшко.
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:43
У Львові неможливо записатись на вакцинацію вакциною Модерна,через 5 хвилин після повідомлення на сайті міської ради вже нема свобідних місць в 3 пунктах масової вакцинації!Де можно отримувати інформацію про пукти вакцинаціїї ціею вакциною-невідомо.!Так все добре організовано!
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:15
А в Днепре нельзя вакцинироваться ни модерной ни файзером в пунктах вакцинации города, если ты не относишься, к так называемым группам
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:32
Re: 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не.
В этой стране нужны связи, рука, блат на все.
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Gastarbaiter і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|