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40% створених в Україні пунктів
вакцинації від COVID не...

40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:43

40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у Facebook розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Дивися повний текст 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не працюють — Ляшко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:43

У Львові неможливо записатись на вакцинацію вакциною Модерна,через 5 хвилин після повідомлення на сайті міської ради вже нема свобідних місць в 3 пунктах масової вакцинації!Де можно отримувати інформацію про пукти вакцинаціїї ціею вакциною-невідомо.!Так все добре організовано!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:15

А в Днепре нельзя вакцинироваться ни модерной ни файзером в пунктах вакцинации города, если ты не относишься, к так называемым группам
escape2015
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:32

Re: 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не.

В этой стране нужны связи, рука, блат на все.
Прораб
 
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