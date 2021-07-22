Про це у Facebook розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Дивися повний текст 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не працюють — Ляшко.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:43
40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не працюють — Ляшко.
Додано: Чет 22 лип, 2021 12:43
У Львові неможливо записатись на вакцинацію вакциною Модерна,через 5 хвилин після повідомлення на сайті міської ради вже нема свобідних місць в 3 пунктах масової вакцинації!Де можно отримувати інформацію про пукти вакцинаціїї ціею вакциною-невідомо.!Так все добре організовано!
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:15
А в Днепре нельзя вакцинироваться ни модерной ни файзером в пунктах вакцинации города, если ты не относишься, к так называемым группам
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:58
Вакцинация очередь в отделение 3402 человек Харьков, и надо какието препядствия преодолевать, выбор врача, выбор вакцины и тд ((
Додано: Чет 22 лип, 2021 14:50
Так если министр по фамилии Ляшко не в состоянии мотивировать своих заместителей, чтобы те организовали простую логистику и работу физ.кабинетов без сбоев, то может ему лучше не сидеть и звездеть в соцсетях, а идти "мешки ворочать"?
Или же он просто проф.непригоден.
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:16
Ну что не говорите, по сравнению со Степановым, ситуация улучшилась в разы. У нас в Виннице можно спокойно привиться Короноваком в любой день или Файзером в субботу. Отстояв небольшую очередь.
Я даже предпочёл Короновак, не верю в то что Файзеру обеспечили достаточные условия хранения.
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:37
Re: 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не.
Лікар теж здивувався, коли я вибрав Короновак, а не Модерну. РНК-вакцини необхідні для груп ризику, і нема чого відбирати необхідні їм дози, крім того, з Короноваком практично неможливо запороти режим зберігання.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:10
Идёшь в форум, становишься в очередь для записанных. Никто реально запись не проверяет, пускают всех подряд. Цирк и дурдом. Сам там укололся сегодня.
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