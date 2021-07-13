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Гетманцев пояснив, чому житло обкладають новими податками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лип, 2021 21:23
p_vovk74 написав: anton_gms написав:
Давно пора уволить этого Гетманцева. Рынок продаж квартир просто ляжет. Идиот.
Не ляжет. Сейчас в стране столько повылазило всяких кировоградских как когда-то донецких. И всем им надо куда-то вложить баулы с наличкой.
Так что клиенты будут. Просто среди клиентов людей не будет, одни пида$асы.
Сейчас надо говорить не пида$асы, а "жители 95-го квартала"
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akido
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:56
Почему вы, покупая молоко, платите НДС и у вас это не вызывает шока? За колбасу платите – и это тоже не вызывает.
Кто это сказал что не вызывает, вызывает. В чем смысл платить НДС при покупке молока? Уже давно пора отменить
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Цитрин
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Додано: Чет 22 лип, 2021 22:36
не може бути здорожчання на 20% просто тому що є податковий кредит у забудовника по ПДВ. Але скорше за все забудовники про то забудуть і просто додадуть 20% зверху
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ruslan42212
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