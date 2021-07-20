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Нацбанк ухвалив рішення
щодо облікової ставки

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:25

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних.

Дивися повний текст Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:26

Инфляция во всем мире повышается но только у нас растет учётная стака (( опять удорожание коъредитов и тд
smatros
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 15:40

В коррумпированой стране не могут быть дешевые кредиты! НБУ уже раздал 100 млрд рефинанса куда пошли эти деньги ??? Точно не в инвестиции потому что инфляция уже за 10%
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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