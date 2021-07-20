Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних.
Дивися повний текст Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 14:25
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки.
Додано: Чет 22 лип, 2021 14:26
Инфляция во всем мире повышается но только у нас растет учётная стака (( опять удорожание коъредитов и тд
Додано: Чет 22 лип, 2021 15:40
В коррумпированой стране не могут быть дешевые кредиты! НБУ уже раздал 100 млрд рефинанса куда пошли эти деньги ??? Точно не в инвестиции потому что инфляция уже за 10%
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