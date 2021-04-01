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«Гарантований покупець»
відсудив у Укренерго 614 млн грн

«Гарантований покупець» відсудив у Укренерго 614 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:34

«Гарантований покупець» відсудив у Укренерго 614 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Госпсуд м. Києва 6 липня частково задовольнив позов держпідприємства "Гарантований покупець" (ДП "ГарПок") до ПрАТ "НЕК "Укренерго".

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:34

Зеленый тариф в - чисто выкачка денег из населения в самом мерзком и отвратительном виде.
wild2006
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