Госпсуд м. Києва 6 липня частково задовольнив позов держпідприємства "Гарантований покупець" (ДП "ГарПок") до ПрАТ "НЕК "Укренерго".
Дивися повний текст «Гарантований покупець» відсудив у Укренерго 614 млн грн.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 14:34
«Гарантований покупець» відсудив у Укренерго 614 млн грн
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Дивися повний текст «Гарантований покупець» відсудив у Укренерго 614 млн грн.
Додано: Чет 22 лип, 2021 14:34
Зеленый тариф в - чисто выкачка денег из населения в самом мерзком и отвратительном виде.
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