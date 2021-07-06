В Україні планують з 2023 року запустити накопичувальну пенсійну систему.
Дивися повний текст У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17
У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій.
Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17
Надо еще зарплаты увеличить минимум вдвое и тогда сами накопим на пенсии.
Додано: Чет 22 лип, 2021 16:23
Может сделать в Украине фондовый рынок, открытый, доступный - чтобы Пенсионный фонд мог инвестировать ?
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