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У Кабміні визнали три ризики
накопичувальної системи пенсій

У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17

У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують з 2023 року запустити накопичувальну пенсійну систему.

Дивися повний текст У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17

Надо еще зарплаты увеличить минимум вдвое и тогда сами накопим на пенсии.
smatros
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:23

Может сделать в Украине фондовый рынок, открытый, доступный - чтобы Пенсионный фонд мог инвестировать ?
fartoviy_kent
 
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