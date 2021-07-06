В Україні планують з 2023 року запустити накопичувальну пенсійну систему.
Дивися повний текст У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17
У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій.
Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17
Надо еще зарплаты увеличить минимум вдвое и тогда сами накопим на пенсии.
Додано: Чет 22 лип, 2021 16:23
Может сделать в Украине фондовый рынок, открытый, доступный - чтобы Пенсионный фонд мог инвестировать ?
Додано: Чет 22 лип, 2021 18:20
То есть,сплошные риски,и всё равно хотят внедрить?Разворовать хотят,наверное...
Додано: Чет 22 лип, 2021 18:30
А как по мне, то что перечислено, все решаемо. В цивилизованных странах.
А у нас риск всего один: за последние 100 лет на территории современной Украины не было ни одного периода, хотя бы в 30 лет (даже не 35, как они хотят ввести), без кардинальной денежной реформы. Я даже про инфляцию молчу.
Смотрите сами:
2021-25= 1996 введение гривни.
1996-3= 1992 купонокарбованцы.
1992-1= 1991 денежная реформа павлова
1991-30= 1961 денежная реформа ссср (деноминация в соотношении 10:1)
1961-14= 1947 денежная реформа ссср (деноминация в соотношении 10:1)
1947-5= 1942 отмена рублей и введение карбованцев рейхскомиссариата
1942-18= 1924 введение рубля ссср.
Еще минус 4 года: в период 1917-1920 года ходили карбованцы разных правительств и такие же гривни.
До 1917 года - царские рубли.
Самый длительный период - это 30 лет, с 1961 по 1991 год, фактически, период "дарагога леонида ильича". Кстати, чуть ранее и были введены пенсии для всех, в 1953 году, хотя выход на пенсию для жителей сел, мужчин был аж 65 лет,а женщин — 60. Только с 1968-го возраст снизили до уровня с городским населением, 55 и 60 лет.
Так что, эта накопительная система все равно что играть с каталами в шарики и надеятся в конце выиграть
Додано: Чет 22 лип, 2021 20:54
Риск один - к моменту выхода на пенсию от накоплений останется один мешок с дырками, на стоимость которого в лучшем случае один батон можно будет купить.
Непонятно зачем вообще государство для накопления личной пенсии? Накапливать и сейчас никто не мешает.
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:13
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