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У Кабміні визнали три ризики
накопичувальної системи пенсій

У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17

У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують з 2023 року запустити накопичувальну пенсійну систему.

Дивися повний текст У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:17

Надо еще зарплаты увеличить минимум вдвое и тогда сами накопим на пенсии.
smatros
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 16:23

Может сделать в Украине фондовый рынок, открытый, доступный - чтобы Пенсионный фонд мог инвестировать ?
fartoviy_kent
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:20

То есть,сплошные риски,и всё равно хотят внедрить?Разворовать хотят,наверное...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:30

  R2 написав:
три риска накопительной системы пенсий



А как по мне, то что перечислено, все решаемо. В цивилизованных странах.
А у нас риск всего один: за последние 100 лет на территории современной Украины не было ни одного периода, хотя бы в 30 лет (даже не 35, как они хотят ввести), без кардинальной денежной реформы. Я даже про инфляцию молчу.
Смотрите сами:

2021-25= 1996 введение гривни.
1996-3= 1992 купонокарбованцы.
1992-1= 1991 денежная реформа павлова
1991-30= 1961 денежная реформа ссср (деноминация в соотношении 10:1)
1961-14= 1947 денежная реформа ссср (деноминация в соотношении 10:1)
1947-5= 1942 отмена рублей и введение карбованцев рейхскомиссариата
1942-18= 1924 введение рубля ссср.
Еще минус 4 года: в период 1917-1920 года ходили карбованцы разных правительств и такие же гривни.
До 1917 года - царские рубли.

Самый длительный период - это 30 лет, с 1961 по 1991 год, фактически, период "дарагога леонида ильича". Кстати, чуть ранее и были введены пенсии для всех, в 1953 году, хотя выход на пенсию для жителей сел, мужчин был аж 65 лет,а женщин — 60. Только с 1968-го возраст снизили до уровня с городским населением, 55 и 60 лет.


Так что, эта накопительная система все равно что играть с каталами в шарики и надеятся в конце выиграть :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 20:54

В Украине планируют с 2023 года запустить накопительную пенсионную систему. Но при ее введении есть три риска:

- отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;
- нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;
- отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.


Риск один - к моменту выхода на пенсию от накоплений останется один мешок с дырками, на стоимость которого в лучшем случае один батон можно будет купить.

Непонятно зачем вообще государство для накопления личной пенсии? Накапливать и сейчас никто не мешает.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:13

  Цитрин написав:Непонятно зачем вообще государство для накопления личной пенсии? Накапливать и сейчас никто не мешает.

Если уточнить, что речь идёт о пенсии министра социальной политики и прочей гопкомпании вокруг, то не так уж не понятно :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:38

  Scotch написав:То есть,сплошные риски,и всё равно хотят внедрить?Разворовать хотят,наверное...

Действительно странно: ведь у "солидарки" да еще и украинской -- ни одного риска нет :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:33

Неужели кто-то полезет в это болото?
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:08

  3x2x3x2 написав:Неужели кто-то полезет в это болото?

А есть варианты? -- с какого-нить 31-го года солидарку "выключат" -- а там вертись как хош, но процент с ЗП отчисляй...
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