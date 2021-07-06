У Кабміні визнали три ризики накопичувальної системи пенсій

Додано: Чет 22 лип, 2021 18:30

R2 написав: три риска накопительной системы пенсий



А как по мне, то что перечислено, все решаемо. В цивилизованных странах.А у нас риск всего один: за последние 100 лет на территории современной Украины не было ни одного периода, хотя бы в 30 лет (даже не 35, как они хотят ввести), без кардинальной денежной реформы. Я даже про инфляцию молчу.Смотрите сами:2021= 1996 введение гривни.1996= 1992 купонокарбованцы.1992= 1991 денежная реформа павлова1991= 1961 денежная реформа ссср (деноминация в соотношении 10:1)1961= 1947 денежная реформа ссср (деноминация в соотношении 10:1)1947= 1942 отмена рублей и введение карбованцев рейхскомиссариата1942= 1924 введение рубля ссср.Еще минус 4 года: в период 1917-1920 года ходили карбованцы разных правительств и такие же гривни.До 1917 года - царские рубли.Самый длительный период - это 30 лет, с 1961 по 1991 год, фактически, период "дарагога леонида ильича". Кстати, чуть ранее и были введены пенсии для всех, в 1953 году, хотя выход на пенсию для жителей сел, мужчин был аж 65 лет,а женщин — 60. Только с 1968-го возраст снизили до уровня с городским населением, 55 и 60 лет.Так что, эта накопительная система все равно что играть с каталами в шарики и надеятся в конце выиграть