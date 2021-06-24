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Держава в 2014-2019 кардинально зменшила витрати на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лип, 2021 16:37
Пропонуємо до обговорення:
Кардинальне недофінансування реального сектору економіки з боку держави провокує скорочення реальних інвестицій.
Дивися повний текст Держава в 2014-2019 кардинально зменшила витрати на реальну економіку — Мінекономіки
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