Із жовтня 2021 року адресні виплати отримуватимуть пенсіонери віком від 75 років.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли, коли пенсіонери 75+ отримають адресні виплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лип, 2021 18:17
У Мінсоцполітики розповіли, коли пенсіонери 75+...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики розповіли, коли пенсіонери 75+ отримають адресні виплати.
Додано: Чет 22 лип, 2021 18:17
Может пора Минсоцполитики подумать о тех,кто получает 2000 тыс гривен?Или голодом выморить хотят?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|