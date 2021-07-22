Почався конкурс у 27-му Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки.
Дивися повний текст В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн: вакансії.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 19:09
В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн: вакансії.
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:09
За 1600 долларов на месяц чистыми, полгода общаться с пингвинами при минус 50 градусах на улице.
Тот еще квэст.
Быть коммуникабельными
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