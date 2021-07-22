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В Україні шукають полярників
на зарплату в 54 тис. грн:...

В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:09

В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:...

Пропонуємо до обговорення:
Почався конкурс у 27-му Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки.

Дивися повний текст В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн: вакансії.
R2
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За 1600 долларов на месяц чистыми, полгода общаться с пингвинами при минус 50 градусах на улице.
Тот еще квэст.

Быть коммуникабельными :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:08

Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.

В мене товариш попав якось в таку експедицію... не доїхав)))
По дорозі дорвався до шарового алкоголю, а його від нього клинить, влаштував дебош в літаку і з Південної Америки його назад на Київ, скандал на всю АН, звільнили з роботи. )))
unicdima
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