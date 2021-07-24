RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні шукають полярників
на зарплату в 54 тис. грн:...

В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:09

В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:...

Пропонуємо до обговорення:
Почався конкурс у 27-му Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки.

Дивися повний текст В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн: вакансії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94654
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:09

За 1600 долларов на месяц чистыми, полгода общаться с пингвинами при минус 50 градусах на улице.
Тот еще квэст.

Быть коммуникабельными :mrgreen:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6776
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3206 раз.
Подякували: 2050 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:08

Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.

В мене товариш попав якось в таку експедицію... не доїхав)))
По дорозі дорвався до шарового алкоголю, а його від нього клинить, влаштував дебош в літаку і з Південної Америки його назад на Київ, скандал на всю АН, звільнили з роботи. )))
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 10.06.19
Подякував: 66 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:21

Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.

Самое тяжелое - отсутствие женщин. Хотя может туристки дают суровым полярникам оптом и в розницу?

Так я пол года там поработал, чем меньше народу - тем легче. Но квалификация совсем не тянет. Коллектив небольшой, спутниковый интернет есть, хобби у меня чтение книг.
Фильмы-музыка-оффлайн игры-сериалы вполне тянутся с интернета заранее. Почему нет?
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 05.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:51

Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.

+ солнечная радиация
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 17.10.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:28

  wild2006 написав:Самое тяжелое - отсутствие женщин. Хотя может туристки дают суровым полярникам оптом и в розницу?

Так я пол года там поработал, чем меньше народу - тем легче. Но квалификация совсем не тянет. Коллектив небольшой, спутниковый интернет есть, хобби у меня чтение книг.
Фильмы-музыка-оффлайн игры-сериалы вполне тянутся с интернета заранее. Почему нет?

Сейчас уже женщины становятся не в тренде. ЛГБТ кругом :mrgreen:
vetka
 
Повідомлень: 6999
З нами з: 04.03.14
Подякував: 433 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:31

vetka Я на 100% лесбиянин. Гетеросексуальностью клянусь.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 05.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:32

  wild2006 написав:vetka Я на 100% лесбиянин. Гетеросексуальностью клянусь.

Да я тоже та еще гомосексуалистка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
Повідомлень: 6999
З нами з: 04.03.14
Подякував: 433 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:13

Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.

Антарктида ничейная Земля.. то есть вся торговля там не облагается налогами? Вообще там реально открыть юр.лицо с "антарктической" регистрацией?
Джон
 
Повідомлень: 1906
З нами з: 16.03.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:18

Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.

Реально многое, вот только контрагенты с вами дел вести не будут - не признают ваши документы.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 05.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....
R2 » Суб 24 лип, 2021 18:13
7 364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 11:15
wild2006
В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 12:13
7 536
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 11:04
Джон
В Україні з'явиться десяток нових професій
R2 » Нед 25 лип, 2021 09:44
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 09:44
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.