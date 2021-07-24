Почався конкурс у 27-му Українську антарктичну експедицію на 2022-2023 роки.
Дивися повний текст В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн: вакансії.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 19:09
В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн: вакансії.
Додано: Чет 22 лип, 2021 19:09
За 1600 долларов на месяц чистыми, полгода общаться с пингвинами при минус 50 градусах на улице.
Тот еще квэст.
Быть коммуникабельными
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:08
Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.
В мене товариш попав якось в таку експедицію... не доїхав)))
По дорозі дорвався до шарового алкоголю, а його від нього клинить, влаштував дебош в літаку і з Південної Америки його назад на Київ, скандал на всю АН, звільнили з роботи. )))
Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:21
Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.
Самое тяжелое - отсутствие женщин. Хотя может туристки дают суровым полярникам оптом и в розницу?
Так я пол года там поработал, чем меньше народу - тем легче. Но квалификация совсем не тянет. Коллектив небольшой, спутниковый интернет есть, хобби у меня чтение книг.
Фильмы-музыка-оффлайн игры-сериалы вполне тянутся с интернета заранее. Почему нет?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:51
Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.
+ солнечная радиация
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:28
Сейчас уже женщины становятся не в тренде. ЛГБТ кругом
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:32
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:13
Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.
Антарктида ничейная Земля.. то есть вся торговля там не облагается налогами? Вообще там реально открыть юр.лицо с "антарктической" регистрацией?
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:18
Re: В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:.
Реально многое, вот только контрагенты с вами дел вести не будут - не признают ваши документы.
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