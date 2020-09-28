Про це йдеться в повідомленні ДПС.
Дивися повний текст Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за нереальність операцій з придбання насіння соняшнику.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:18
Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за нереальність операцій з придбання насіння соняшнику.
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:19
Как-то сложно проверка происходит. В накладной на поставку подсолнечника не написано что ли кто продал, что требуется проверять всех поставщиков да ещё и их "контрагентов"?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|