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Податківці донарахували
підприємству 59 млн грн за...

Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:18

Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ДПС.

Дивися повний текст Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за нереальність операцій з придбання насіння соняшнику.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:19

Как-то сложно проверка происходит. В накладной на поставку подсолнечника не написано что ли кто продал, что требуется проверять всех поставщиков да ещё и их "контрагентов"?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:47

moveton - вы правда думаете что функция налоговой выяснить истину?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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