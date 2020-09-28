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Податківці донарахували
підприємству 59 млн грн за...

Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:18

Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ДПС.

Дивися повний текст Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за нереальність операцій з придбання насіння соняшнику.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:19

Как-то сложно проверка происходит. В накладной на поставку подсолнечника не написано что ли кто продал, что требуется проверять всех поставщиков да ещё и их "контрагентов"?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:36

тобто реально було підтверджено що поставка була і були реально заплачені гроші, не було тільки підтверджено що у постачальників є можливості виробництва насіння і за це оштрафували? признали що соняшник на 180 млн грн прийшов безоплатно? Ви ще пан Зеленський шукаєте інвесторів в Україну?
ggl_inter
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:54

  moveton написав:Как-то сложно проверка происходит. В накладной на поставку подсолнечника не написано что ли кто продал, что требуется проверять всех поставщиков да ещё и их "контрагентов"?

Написанно, конечно -- какой-нить "ФОП Иванов". А толку? -- это вполне может быть ситуация из анекдота "где деньги взял? -- из тумбочки"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:39

  _hunter написав:Написанно, конечно -- какой-нить "ФОП Иванов". А толку? -- это вполне может быть ситуация из анекдота "где деньги взял? -- из тумбочки"...

В том, чтобы только Иванова спрашивать где взял? Я не возражаю против проверки возможностей поставки, но зачем её у всех делать?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:14

  moveton написав:
  _hunter написав:Написанно, конечно -- какой-нить "ФОП Иванов". А толку? -- это вполне может быть ситуация из анекдота "где деньги взял? -- из тумбочки"...

В том, чтобы только Иванова спрашивать где взял? Я не возражаю против проверки возможностей поставки, но зачем её у всех делать?

Ну написанно же в новости: сыр-завод "где-то" купил подсолнечное масло. Все документы на масло у него есть. Но _ни у одного поставщика_ этого сыр-завода масла нет и никогда не было. Потому и проверяли всю цепочку -- убедится, что у какой-нить "белгородской коровьей фабрики" случайно пара-тройка вагонов не завалялась. И это мы еще вопрос "а нафига сыр-заводу подсолнечное масло понадобилось?" не рассматривали...
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