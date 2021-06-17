Міністерство цифрової трансформації оголосило тендер на розробку англомовної версії порталу держпослуг «Дія».
Дивися повний текст Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії порталу «Дія».
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Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46
Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії порталу «Дія».
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46
Какая интересная инициатива. А как же декларация, что всё общение с государством обязано происходить на державной мове? И почему английский, а не, например, русский? Он точно самый распространённый среди украинцев, находящихся за границей? ;)
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