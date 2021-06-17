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Мінцифри оголосило тендер на
розробку англійської версії...

Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46

Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації оголосило тендер на розробку англомовної версії порталу держпослуг «Дія».

Дивися повний текст Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії порталу «Дія».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46

Какая интересная инициатива. А как же декларация, что всё общение с государством обязано происходить на державной мове? И почему английский, а не, например, русский? Он точно самый распространённый среди украинцев, находящихся за границей? ;)
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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