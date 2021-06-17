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Мінцифри оголосило тендер на
розробку англійської версії...

Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46

Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації оголосило тендер на розробку англомовної версії порталу держпослуг «Дія».

Дивися повний текст Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії порталу «Дія».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46

Какая интересная инициатива. А как же декларация, что всё общение с государством обязано происходить на державной мове? И почему английский, а не, например, русский? Он точно самый распространённый среди украинцев, находящихся за границей? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:01

  moveton написав:Какая интересная инициатива. А как же декларация, что всё общение с государством обязано происходить на державной мове? И почему английский, а не, например, русский? Он точно самый распространённый среди украинцев, находящихся за границей? ;)

Выехал заграницу,вынул чип, забыл мову. Вставил другой, вспомнил английский. Что не ясно? 8)
Почему просто перевести существующее приложение на несколько основных языков? Потому что на этом нельзя украсть 25 млн евро :idea:
EKO
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