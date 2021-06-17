Міністерство цифрової трансформації оголосило тендер на розробку англомовної версії порталу держпослуг «Дія».
Дивися повний текст Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії порталу «Дія».
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Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46
Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії порталу «Дія».
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46
Какая интересная инициатива. А как же декларация, что всё общение с государством обязано происходить на державной мове? И почему английский, а не, например, русский? Он точно самый распространённый среди украинцев, находящихся за границей? ;)
Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:01
Выехал заграницу,вынул чип, забыл мову. Вставил другой, вспомнил английский. Что не ясно?
Почему просто перевести существующее приложение на несколько основных языков? Потому что на этом нельзя украсть 25 млн евро
Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:59
Эта декларация "немного" не так звучит
На мове предпочтительное общение -- все остальное -- "по договоренности".
Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:19
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:13
Re: Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії
Странно что английского не было с самого начала.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:24
Вот это как раз не странно: на британском сайте gov.uk до сих пор нет украинского, как впрочем и любых других языков. Переведены лишь отдельные сервисы с которым работают как раз иностранцы, например оформление визы.
Не странно ещё так же потому что Дія изначально делалась без прицела на пользователей, а под какие-то сиюминутные хотелки тех кто возглавил перенос электронных сервисов со старого сайта на сайт нового бренда. Потому там уже сотни услуг которыми могут воспользоваться лишь некоторые жители или которые вообще никому нафиг не нужны (например как справка о несудимости).
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:43
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:26
Ну, основной упор там делается на иностранцах, а украинцы за границей так, за компанию. Возможно те из них у кого нет доступа к компьютеру с кириллицей.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:54
vitaliy_berdinskikh
Лично мне проще на английском, ибо привычка к чтению на нём.
Хоть я и учился на 100% на украинском языке в школе, но за годы он просто выветрился за ненадобностью, теперь пока текст на украинском до мозга дойдет три раза вспотеешь.
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