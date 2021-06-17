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Мінцифри оголосило тендер на
розробку англійської версії...

Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46

Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації оголосило тендер на розробку англомовної версії порталу держпослуг «Дія».

Дивися повний текст Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії порталу «Дія».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:46

Какая интересная инициатива. А как же декларация, что всё общение с государством обязано происходить на державной мове? И почему английский, а не, например, русский? Он точно самый распространённый среди украинцев, находящихся за границей? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:01

  moveton написав:Какая интересная инициатива. А как же декларация, что всё общение с государством обязано происходить на державной мове? И почему английский, а не, например, русский? Он точно самый распространённый среди украинцев, находящихся за границей? ;)

Выехал заграницу,вынул чип, забыл мову. Вставил другой, вспомнил английский. Что не ясно? 8)
Почему просто перевести существующее приложение на несколько основных языков? Потому что на этом нельзя украсть 25 млн евро :idea:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:59

  moveton написав:Какая интересная инициатива. А как же декларация, что всё общение с государством обязано происходить на державной мове? И почему английский, а не, например, русский? Он точно самый распространённый среди украинцев, находящихся за границей? ;)

Эта декларация "немного" не так звучит :lol:
На мове предпочтительное общение -- все остальное -- "по договоренности".
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:19

  moveton написав: И почему английский, а не, например, русский? Он точно самый распространённый среди украинцев, находящихся за границей? ;)

А где сказано что это делается для украинцев находящихся за границей? Для них тогда уж надо было бы делать польскую версию.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:13

Re: Мінцифри оголосило тендер на розробку англійської версії

Странно что английского не было с самого начала.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:24

  wild2006 написав:Странно что английского не было с самого начала.

Вот это как раз не странно: на британском сайте gov.uk до сих пор нет украинского, как впрочем и любых других языков. Переведены лишь отдельные сервисы с которым работают как раз иностранцы, например оформление визы.

Не странно ещё так же потому что Дія изначально делалась без прицела на пользователей, а под какие-то сиюминутные хотелки тех кто возглавил перенос электронных сервисов со старого сайта на сайт нового бренда. Потому там уже сотни услуг которыми могут воспользоваться лишь некоторые жители или которые вообще никому нафиг не нужны (например как справка о несудимости).
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:43

  vitaliy_berdinskikh написав:А где сказано что это делается для украинцев находящихся за границей? Для них тогда уж надо было бы делать польскую версию.

Дык, в новости. Третье предложение с конца.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:26

  moveton написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:А где сказано что это делается для украинцев находящихся за границей? Для них тогда уж надо было бы делать польскую версию.

Дык, в новости. Третье предложение с конца.

Ну, основной упор там делается на иностранцах, а украинцы за границей так, за компанию. Возможно те из них у кого нет доступа к компьютеру с кириллицей.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:54

vitaliy_berdinskikh
Лично мне проще на английском, ибо привычка к чтению на нём.
Хоть я и учился на 100% на украинском языке в школе, но за годы он просто выветрился за ненадобностью, теперь пока текст на украинском до мозга дойдет три раза вспотеешь.
wild2006
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